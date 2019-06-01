عاجل.. الرئيس السيسي: بدون الوحدة لن يتسنى لنا تحقيق مصالح الشعوب الإسلامية





وانطلق أعمال مؤتمر القمة الإسلامية الـ 14 العادية بقصر الصفا في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، منذ قليل، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقادة الدول الإسلامية، وتزامنًا مع قرب احتفال منظمة التعاون الإسلامى بذكرى مرور نصف قرن على تأسيسها، وذلك سبتمبر المقبل.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر ستحرص على الاستمرار في المشاركة بفاعلية مع منظمة التعاون الإسلامي.وتابع "السيسي"، خلال كلمته بالقمة الإسلامية بمكة المكرمة،: "بدون الوحدة الإسلامية لن يتسنى لنا تحقيق مصالح الشعوب الإسلامية".