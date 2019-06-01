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عاجل.. الرئيس السيسي: مصر لن تدخر جهدا لدعم وتعزيز عمل منظمة التعاون الإسلامي (بث مباشر)

السبت 01/يونيو/2019 - 01:21 ص
عاجل.. الرئيس السيسي: مصر لن تدخر جهدا لدعم وتعزيز عمل منظمة التعاون الإسلامي (بث مباشر)
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر لن تدخر جهدا لدعم وتعزيز عمل منظمة التعاون الإسلامي، مؤكدًا أن ظاهرة الإرهاب وما يواكبها من تطرف على رأس تحدياتنا.

وأوضح الرئيس السيسي، خلال كلمته بمؤتمر القمة الإسلامية الـ14 في مكة المكرمة، أنه لابد من تفعيل الأطر الدولية لمكافحة الإرهاب والخطاب المتطرف، ولم يعد مقبولا السكوت على خطاب التمييز والكراهية ضد المسلمين.


وانطلق أعمال مؤتمر القمة الإسلامية الـ 14 العادية بقصر الصفا في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، منذ قليل، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقادة الدول الإسلامية، وتزامنًا مع قرب احتفال منظمة التعاون الإسلامى بذكرى مرور نصف قرن على تأسيسها، وذلك سبتمبر المقبل.

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