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عاجل.. الرئيس السيسي: واثقون من قدرة الملك سلمان على قيادة منظمة التعاون الإسلامي ودعم أعضائها

السبت 01/يونيو/2019 - 01:23 ص
عاجل.. الرئيس السيسي: واثقون من قدرة الملك سلمان على قيادة منظمة التعاون الإسلامي ودعم أعضائها
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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أمنية فوزي
 
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي،: "من دواعي سروري أن أتواجد في هذه البقعة المباركة بمكة المشرفة"، موجهًا الشكر لخادم الحرمين الشريفين لحسن الاستقبال، والدفاع عن مبادئ العدالة.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته بالقمة الإسلامية بمكة المكرمة،: "واثقون من قدرة الملك سلمان على قيادة منظمة التعاون الإسلامي ودعم أعضائها".

وتابع: "منظمتنا الإسلامية العريقة ستحتفل بمرور 50 عامًا على إنشائها"، مؤكدًا أن مصر لم تدخر جهدًا لدعم وتعزيز عمل منظمة التعاون الإسلامي.

وانطلق أعمال مؤتمر القمة الإسلامية الـ 14 العادية بقصر الصفا في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، منذ قليل، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقادة الدول الإسلامية، وتزامنًا مع قرب احتفال منظمة التعاون الإسلامى بذكرى مرور نصف قرن على تأسيسها، وذلك سبتمبر المقبل.
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