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بعد ظهوره في "الواد سيد الشحات".. الجمهور يختلف على "الجوكر" علاء مرسي (صور)

السبت 01/يونيو/2019 - 01:22 ص
بعد ظهوره في الواد سيد الشحات.. الجمهور يختلف على الجوكر علاء مرسي (صور)
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شيماء عطية
 
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حل الفنان علاء مرسي ضيفًا على أحداث الحلقة السادسة والعشرين من مسلسل "الواد سيد الشحات"، حيث جسد شخصية الجوكر الشهير، وبعد عرض الحلقة، انقسم الجمهور بين معجب بأدائه للشخصية ومكياجه، وبين منتقدين لها وساخرين منها بأنها معمولة في البيت.


المسلسل تدور أحداثه حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه عبر بيع مكنسات كهربائية إلى جانب العمل سائق تاكسي، ويتورط مع مجرم سابق يٌدعى "السحاوي" يطالبه بإعادة ٦ مليون دولار، فيبدأ في رحلة استعادة الأموال مع زوجته وشقيقه فخرالعرب عبر مجموعة من المواقف الطريفة.


"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن.


بعد ظهوره في "الواد سيد الشحات".. الجمهور يختلف على "الجوكر" علاء مرسي (صور)
بعد ظهوره في "الواد سيد الشحات".. الجمهور يختلف على "الجوكر" علاء مرسي (صور)
بعد ظهوره في "الواد سيد الشحات".. الجمهور يختلف على "الجوكر" علاء مرسي (صور)
بعد ظهوره في "الواد سيد الشحات".. الجمهور يختلف على "الجوكر" علاء مرسي (صور)
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