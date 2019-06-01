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عاجل.. أمير الكويت: 37% من سكان العالم الإسلامي تحت خط الفقر

السبت 01/يونيو/2019 - 01:52 ص
عاجل.. أمير الكويت: 37% من سكان العالم الإسلامي تحت خط الفقر
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر
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أمنية فوزي
 
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قال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر: "نقف إلى جانب السعودية والإمارات في مواجهة الهجمات الإرهابية"، مشيرًا إلى أن المنطقة تمر بتحديات غير مسبوقة وخطيرة على الأمن والاستقرار.

وأوضح الجابر، خلال كلمته بالقمة الإسلامية بمكة المكرمة، أن الأمة تعيش أوضاع صعبة، لافتًا إلى أن 37% من سكان العالم الإسلامي تحت خط الفقر، متابعًا: "القضية الفلسطينية على رأس أولوياتنا، وندعو المجتمع الدولي لإحياء عملية السلام وحل القضية الفلسطينية طبقًا لمبدأ حل الدولتين".

وبدأت أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة، تحت شعار "يدًا بيد نحو المستقبل"، بمكة المكرمة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وقادة الدول الإسلامية، بالتزامن مع قرب احتفال منظمة التعاون الإسلامي بذكرى مرور نصف قرن على تأسيسها، وذلك فى سبتمبر المقبل.
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