ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

خبير لوائح لـ"الفجر الرياضي": مباراة الوداد والترجي يجب أن تعاد بعد واقعة جاساما

السبت 01/يونيو/2019 - 01:08 ص
خبير لوائح لـالفجر الرياضي: مباراة الوداد والترجي يجب أن تعاد بعد واقعة جاساما
باكاري جاساما
Advertisements
طباعة
محمد جمال
 
Advertisements

أكد خبير اللوائح محمد بيومى في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" أن مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي من المفترض أن تعُاد بعد أحداث خلال اللقاء وإعلان عطُل "الڤار" دون علم الناديين من قبل اللقاء.

 

واعترض مسؤولو والجهاز الفنى للوداد المغربي والذي يقوده المدير الفنى فوزي البنزرتي بقوة، على حكم اللقاء بكاري جاساما، بعد إلغاء هدف للوداد البيضاوي.

 

وجاء هدف بعد عرضية من الجبهة اليسري برأسية في المرمي ولكن الحكم يحتسبها تسلل ويرفض اللجوء لتقنية حكم الفيديو "الڤار" ويعترض مسؤولو الفريق المغربي بقوة مما جعل اللعب متوقف أكثر من نصف ساعة كاملة.

 

وأدي ذلك التوقف لخروج لاعبي الوداد من الملعب، ونزول كل من أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي وسعيد الناصيري رئيس الوداد ومسؤولى الترجي من أجل مفاوضات لإكمال اللقاء.

 

وأكد خبير اللوائح محمد بيومي أنه كان يتعين على الحكم إلغاء المباراة بعد التوقف لمدة 15 دقيقة فقط وليس كل ذلك.

 

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
ليفربول - إنجلترا
-
x
21:00
-
توتنهام هوتسبير - إنجلترا