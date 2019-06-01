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خبير سعودي يشيد بكلمة السيسي بالقمة العربية: "تؤكد دور مصر الرائد"

السبت 01/يونيو/2019 - 01:20 ص
خبير سعودي يشيد بكلمة السيسي بالقمة العربية: تؤكد دور مصر الرائد
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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أمنية فوزي
 
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ثمن الدكتور وليد عبد الرحمن، الخبير الاستراتيجي السعودي، دعوة خادم الحرمين الشريفين لإقامة قمم مكة الثلاث، متابعًا: "المملكة في قلب الخليج وفي قلب الأمن العربي وفي قلب الأمن على مستوى الإسلام".

وأكد "عبد الرحمن"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية ""ten مساء الجمعة، على العمق الاستراتيجي للتنسيق بين العمق العربي والخليجي والإسلامي لمواجهة التحديات بصورة جدية.


وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع أطر استراتيجية تؤثرعلى الأمن المائي والأمن العربي، متابعًا: "لا بد أن نتكاتف ونتضامن سواء عربيًا أو خليجيًا أو إسلاميًا".

وأعرب عن سعادته من كلمة الرئيس السيسي في القمة العربية الطارئة، قائلًا إنها تؤكد على الدور المصري الرائد في المحافظة على الأمن العربي، ودعم المملكة السعودية والإمارات المتحدة، متابعًا: "كلمة الرئيس السيسي جائت في وقتها".
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