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برشلونة يستهدف ضم نجم أتلتيكو مدريد بالمجان

السبت 01/يونيو/2019 - 12:46 ص
برشلونة يستهدف ضم نجم أتلتيكو مدريد بالمجان
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عمر عبدالعزيز
 
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أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة الإسباني، قد عاد محاولة التعاقد مع المدافع البرازيلي فيليبي لويس، لاعب أتلتيكو مدريد، بهدف تدعيم الجبهة اليسرى للبارسا.

وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أنه قد عاد اللاعب البرازيلي مرة أخرى لتفكير البارسا للتعاقد معه بالمجان، بعد انتهاء عقده مع الروخي بلانكوس، حيث سيكون بديلًا مناسبًا جدا لجوردي ألبا.

وعلى الرغم من أنّ اللاعب البرازيلي يصل إلى عامه الـ34 خلال أغسطس المقبل، لكنّه يمتلك الخبرة الكافية كما لا يمانع الجلوس على مقاعد البدلاء أغلب مباريات الموسم.

وسبق أن حاول باريس سان جيرمان الفرنسي التعاقد مع النجم البرازيلي في الصيف الماضي ولكن الروخي بلانكوس رفض التفريط في اللاعب.
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