برشلونة يستهدف ضم نجم أتلتيكو مدريد بالمجان

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة الإسباني، قد عاد محاولة التعاقد مع المدافع البرازيلي فيليبي لويس، لاعب أتلتيكو مدريد، بهدف تدعيم الجبهة اليسرى للبارسا.

وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أنه قد عاد اللاعب البرازيلي مرة أخرى لتفكير البارسا للتعاقد معه بالمجان، بعد انتهاء عقده مع الروخي بلانكوس، حيث سيكون بديلًا مناسبًا جدا لجوردي ألبا.



