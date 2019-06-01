برشلونة يرصد راتب ضخم لـ"جريزمان".. تعرف عليه
السبت 01/يونيو/2019 - 12:33 ص
عمر عبدالعزيز
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة الإسباني، قد نجح في حسم التعاقد مع المهاجم الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان، من صفوف أتلتيكو مدريد.
وبحسب ما ذكرته "laSexta" فإنه سوف يحصل جريزمان على راتب سنوي 18 مليون يورو صافي اول سنتين، وفي السنة الثالثة يرتفع إلى 23.
وأكدت العديد من التقارير في السياق ذاته، أن جريزمان في طريقه إلى إرتداء قميص البارسا، بعد الكثير من الجدل حول عدم إكتمال الصفقة.
ومن المنتظر أن يصل راتب أنطوان إلى 18 مليون يورو صافي كل سنة في أول سنتين، ومن ثم في السنة الثالثة يصل راتبه إلى 23 مليون يورو.
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