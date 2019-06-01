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دبلوماسي سابق: الرئيس السيسي وضع رؤية للتحديات التي يواجهها العرب خلال كلمته بالقمة العربية أمس

السبت 01/يونيو/2019 - 01:07 ص
دبلوماسي سابق: الرئيس السيسي وضع رؤية للتحديات التي يواجهها العرب خلال كلمته بالقمة العربية أمس
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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أمنية فوزي
 
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أشاد السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقمة العربية الطارئة، موضحًا أن الرئيس السيسي طرح مقاربة عربية استراتيجية تتناول كافة التحديات.

وأضاف "حليمة"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية ""ten مساء الجمعة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع رؤية لمواجهة التحديات التي تواجه الدول العربية.

وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن أمن الخليج يرتبط بأمن منطقة البحر الأحمر.
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