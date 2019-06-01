ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل.. باكاري جاساما يلغي هدفا للوداد ويفجر أزمة في ملعب رادس (فيديو)

السبت 01/يونيو/2019 - 12:28 ص
عاجل.. باكاري جاساما يلغي هدفا للوداد ويفجر أزمة في ملعب رادس (فيديو)
باكاري جاساما
Advertisements
طباعة
محمد مرعي
 
Advertisements

أثار الحكم الجامبي باكاري جاساما الجدل في مباراة الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي المقامة حاليا على ملعب رادس، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

وألغى الحكم باكاري جاساما هدفا مثيرا للجدل للوداد أمام الترجي ورفض العودة لتقنية الفيديو، الأمر الذي أثار غضب جماهير ومسئولو الفريق المغربي.


Advertisements
المزيد عن: نهائي ابطال افريقيا رياضة جاساما باكاري اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
ليفربول - إنجلترا
-
x
21:00
-
توتنهام هوتسبير - إنجلترا