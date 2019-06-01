عاجل.. باكاري جاساما يلغي هدفا للوداد ويفجر أزمة في ملعب رادس (فيديو)

أثار الحكم الجامبي باكاري جاساما الجدل في مباراة الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي المقامة حاليا على ملعب رادس، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وألغى الحكم باكاري جاساما هدفا مثيرا للجدل للوداد أمام الترجي ورفض العودة لتقنية الفيديو، الأمر الذي أثار غضب جماهير ومسئولو الفريق المغربي.



