مودريتش: نفتقد للاعب الأفضل في العالم

وقال مودريتش في تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام الكويتية: "كريستيانو رونالدو؟ بالطبع هو الأفضل، أنا أفتقده، وريال مدريد يفتقده.. أراد تحدياً جديداً لذلك رحل ولكنني أتمنى له الأفضل دائماً، وبالتأكيد نحن نفتقده".

وكان رونالدو قد انتقل إلى يوفنتوس في صيف العام الماضي مقابل نحو 110 مليون يورو، ولم يقم ريال مدريد بتعويض غيابه بالتعاقد مع مهاجم بارز.

وودع ريال مدريد بطولة دوري أبطال أوروبا من الدور ثمن النهائي، كما أقصي من نصف نهائي كأس ملك إسبانيا على يد برشلونة، وخرج من سباق الدوري الإسباني منذ شهر مارس.