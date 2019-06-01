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السميري يوجه رسالة إلى جماهير الاتحاد

السبت 01/يونيو/2019 - 12:18 ص
السميري يوجه رسالة إلى جماهير الاتحاد
خالد السميري
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حسن شحاتة
 
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وجه خالد السميري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة رسالة لجمهور فريقه، عقب تجديد تعاقده مع العميد.

 

ونشر السميري عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً : "الحمدلله على تجديد عقدي واستمراري ضمن كتيبة النمور، شكراً لرئيس النادي لؤي هشام ناظر، ونائبه حمد الصنيع".

 

واختتم تغريدته برسالة للجماهير :"بإذن الله أعمل مع زملائي على إسعادكم بالإنتصارات، والقادم أفضل".

 

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