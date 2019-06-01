السميري يوجه رسالة إلى جماهير الاتحاد
السبت 01/يونيو/2019 - 12:18 ص
حسن شحاتة
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وجه خالد السميري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة رسالة لجمهور فريقه، عقب تجديد تعاقده مع العميد.
ونشر السميري عبر صفحته الرسمية عبر موقع
التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً : "الحمدلله على تجديد عقدي واستمراري
ضمن كتيبة النمور، شكراً لرئيس النادي لؤي هشام ناظر، ونائبه حمد الصنيع".
واختتم تغريدته برسالة للجماهير
:"بإذن الله أعمل مع زملائي على إسعادكم بالإنتصارات، والقادم أفضل".
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