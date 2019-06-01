السميري يوجه رسالة إلى جماهير الاتحاد

وجه خالد السميري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة رسالة لجمهور فريقه، عقب تجديد تعاقده مع العميد.

ونشر السميري عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً : "الحمدلله على تجديد عقدي واستمراري ضمن كتيبة النمور، شكراً لرئيس النادي لؤي هشام ناظر، ونائبه حمد الصنيع".

واختتم تغريدته برسالة للجماهير :"بإذن الله أعمل مع زملائي على إسعادكم بالإنتصارات، والقادم أفضل".