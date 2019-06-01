ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل.. منظمة التعاون الإسلامي: الإرهاب والتطرف سرطان يتربص بالأمن والاستقرار في العالم

السبت 01/يونيو/2019 - 12:30 ص
عاجل.. منظمة التعاون الإسلامي: الإرهاب والتطرف سرطان يتربص بالأمن والاستقرار في العالم
يوسف بن أحمد العثيمين
Advertisements
طباعة
أمنية فوزي
 
Advertisements
قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين، إنهم يعملون على التعاطي الفاعل مع الأزمات في المحيط الإقليمي والدول الإسلامية.

وأضاف العثيمين، خلال كلمته بالقمة الإسلامية، أن آفة الإرهاب والتطرف سرطان يتربص بالأمن والاستقرار في العالم، مشيرًا إلى أن الاعتداء على محطات الضخ السعودية والسفن الإماراتية هو إرهاب يهدد التجارة الدولية، مجددًا رفضهم المطلق لربط الأعمال الإرهابية بالدين الإسلامي.

وتابع: "القضية الفلسطينية في أعلى سلم أولوياتنا جميعًا، والسلام العادل والشامل هو الحل الأمثل للقضية الفلسطينية".
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
ليفربول - إنجلترا
-
x
21:00
-
توتنهام هوتسبير - إنجلترا