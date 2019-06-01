عاجل.. منظمة التعاون الإسلامي: الإرهاب والتطرف سرطان يتربص بالأمن والاستقرار في العالم

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قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين، إنهم يعملون على التعاطي الفاعل مع الأزمات في المحيط الإقليمي والدول الإسلامية.



وأضاف العثيمين، خلال كلمته بالقمة الإسلامية، أن آفة الإرهاب والتطرف سرطان يتربص بالأمن والاستقرار في العالم، مشيرًا إلى أن الاعتداء على محطات الضخ السعودية والسفن الإماراتية هو إرهاب يهدد التجارة الدولية، مجددًا رفضهم المطلق لربط الأعمال الإرهابية بالدين الإسلامي.



وتابع: "القضية الفلسطينية في أعلى سلم أولوياتنا جميعًا، والسلام العادل والشامل هو الحل الأمثل للقضية الفلسطينية".

