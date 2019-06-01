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عاجل.. الملك سلمان: نجدد رفضنا القاطع لأي إجراءات من شأنها المساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس الشريف

السبت 01/يونيو/2019 - 12:16 ص
عاجل.. الملك سلمان: نجدد رفضنا القاطع لأي إجراءات من شأنها المساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس الشريف
الملك سلمان بن عبدالعزيز - خادم الحرمين
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قال خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في افتتاح القمة الإسلامية بمدينة مكة المكرمة، إننا نجدد التأكيد على رفضنا القاطع لأي إجراءات من شأنها المساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس الشريف.

وانطلقت أعمال القمة الإسلامية المقامة فى مكة المكرمة فى السعودية، وذلك بحضور ملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية، كما يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى أعمال القمة.

وبدأت أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة، تحت شعار "يداً بيد نحو المستقبل"، بمكة المكرمة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى وقادة الدول الإسلامية، بالتزامن مع قرب احتفال منظمة التعاون الإسلامى بذكرى مرور نصف قرن على تأسيسها، وذلك فى سبتمبر المقبل.

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