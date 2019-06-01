مؤلف "ولد الغلابة" يتراجع في دفاعه عن مسلسله من نسخ أحداثه من مسلسل أمريكي





طال المسلسل "ولد الغلابة"، المعروض في شهر رمضان حاليا، اتهامات من جانب العديد من المشاهدين، بوجود تشابه في أحداثه وفكرته الرئيسية مع المسلسل الأمريكي الحاصد للجوائز "بريكنغ باد"، والفيلم المصري من إنتاج الثمانينيات "الكيف"، بحسب تقارير محلية.





وجاء رد مؤلف العمل أيمن سلامة، من خلال منشور عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، فقال إنه شاهد أخيرا بعض حلقات المسلسل الأمريكي "بريكنغ باد"، بعد الضجة المثارة علي مواقع التواصل الاجتماعي وإنه لمس رائحة فيلم "الكيف" بداخله، وأن قصة المسلسل من رأيه وباختصار تدور حول مدرس كيمياء يصاب بالسرطان ويخبره الطبيب بأنه على وشك الموت فيقرر تأمين حياة ابنه الوحيد فيقرر تصنيع المخدرات.





وتابع في مسلسل "ولد الغلابة" فهو مدرس تاريخ صاحب قيم ومبادئ اضطره الفقر الشديد إلى الاستدانة بالربا، ولأن التاريخ في نظر أبناء بلدي لا قيمة له، فلا أحد يأخذ فيه دروسا، وأول مشهد بالمسلسل يلخص حالة الفقر التي دخلت إليها مصر، حين استدان الخديوي سعيد من أوروبا ليعطي السلطان العثماني رشاوي حتى يظل على عرش مصر، ومن بعده جاء إسماعيل واستدان ثم عجز عن السداد، فأرغمته الدول الدائنة بوجود وزراء من أوروبا في الوزارة المصرية لمراقبة اقتصادها ثم جاء توفيق ولجأ إلى الإنجليز".





وواصل سلامة "حقيقة الأمر أنني حين شاهدت حلقات المسلسل الأجنبي، اكتشفت أن "ولد الغلابة" لا يمت بصلة لهذا العمل الأمريكي، ولكن ربما تكون التيمة الدرامية هي جعلت الناس تربط بين العملين، فهناك 36 تيمه تدور حولها كل الأعمال الدرامية، وليس معنى أن المدرس تاجر في المخدرات أننا قد سطونا علي قصة المسلسل، فالمدرس أو أستاذ الجامعة تاجر في المخدرات في "الكيف"، وفي أعمال أخرى كثيرة ولم أجد في "بريكنغ باد" شخصيات "ونيسة" أو "حمزة" أو "صفية" أو "قمر" أو أحب "فرح" التي كانت زوجة لـ "عزت"، أو هناك "ضاحي" الذي كان زميله في الصغر، ولما رفض أن يزوجه شقيقته قرر الانتقام منه، وختاما لو كنا قد اعتمدنا أو مصّرنا هذا المسلسل فإننا قطعا كنا سنشتري الفورمات وكنا سنكتب ذلك في التترات".





ولكن فوجئ المتابعون لحساب أيمن سلامة على "فيسبوك" بحذف رده ودفاعه عن مسلسل "ولد الغلابة"، وذلك بعد مرور ساعتين فقط من نشره، دون توضيح أسباب.



