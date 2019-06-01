عاجل.. بث مباشر لانطلاق القمة الإسلامية بالسعودية بحضور ملوك ورؤساء الدول العربية

انطلقت أعمال القمة الإسلامية المقامة في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، بحضور ملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية، كما يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أعمال القمة.













وبدأت أعمال القمة الإسلامية الـ14، تحت شعار "يداً بيد نحو المستقبل"، بمكة المكرمة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى وقادة الدول الإسلامية، بالتزامن مع قرب احتفال منظمة التعاون الإسلامى بذكرى مرور نصف قرن على تأسيسها، وذلك فى سبتمبر المقبل.



