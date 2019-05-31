الكشف عن سبب تناقضات راموس حول العرض الصيني

المدافع الدولي الإسباني الكبير سيرجيو راموس، لاعب ريال مدريد، جعل كل الأمور واضحة وأعلن بأنه يريد البقاء مع الملكي، وبذلك لن يكون صيف القائد ملئ بالشائعات والتكهنات.

ومن المقرر أن يتوجه قائد ريال مدريد الآن إلى معسكر المنتخب الإسباني مع كامل تركيزه معهم، على الرغم من عدم تمكنه من اللعب منذ شهرين، ثم سيتوجه للإحتفال بزفافه.





وبحسب ما ذكرته صحيفة "ABC" الإسبانية، فإنه سيعود راموس إلى العمل تحت قيادة زيدان في يوليو بدون أي شك في ذلك، هناك شئ لم يكن واضحا في المؤتمر الصحفي للقائد يوم أمس، وهو حقيقة العرض المقدم من الصين.



