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"ناسا" تخطط لإرسال معدات إلى سطح القمر خلال العامين القادمين

السبت 01/يونيو/2019 - 12:01 ص
ناسا تخطط لإرسال معدات إلى سطح القمر خلال العامين القادمين
سطح القمر
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أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، الجمعة، خطتها لإرسال معدات إلى سطح القمر خلال العامين القادمين وذلك في مهمة متوقعة تبدأ في عام 2024.

وذكرت شبكة "فرانس 24" الإخبارية بنسختها الإنجليزية اليوم، أن الوكالة اختارت عدة شركات أمريكية لإتمام مهمة إرسال المعدات العلمية إلى القمر في إطار برنامج "أرتميس" الفضائي.

وأضافت أن هذه الشركات طوّرت أجهزة هبوط على القمر بأحجام وأشكال مختلفة لتجميع معلومات تساعد رواد الفضاء على الهبوط والتنقل وحماية أنفسهم من الإشعاعات.

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