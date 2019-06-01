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نشرة حوادث "الفجر": "تسمم داخل أحد الأندية.. وجرعة هيروين تنهي حياة شاب.. و13 قطعة حشيش بالمعصرة"

السبت 01/يونيو/2019 - 12:01 ص
نشرة حوادث الفجر: تسمم داخل أحد الأندية.. وجرعة هيروين تنهي حياة شاب.. و13 قطعة حشيش بالمعصرة
نشرة حوادث الفجر
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إيريني صفوت
 
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شهد الشارع المصري اليوم الجمعة، الساعات الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على إهتمام قراء"بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار:

- "مرور القاهرة" يستعد لاستقبال عيد الفطر

- إصابة 15 شخصا بتسمم غذائي داخل أحد الأندية بمنطقة المعادي

- جرعة هيروين زائدة تنهي حياة شاب في السلام

- سقوط عاطل بحوزته 13 قطعة حشيش في المعصرة

- استمرار حبس عاطل لتعديه جنسيا على رضيعة بحلوان

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