نشرة حوادث "الفجر": "تسمم داخل أحد الأندية.. وجرعة هيروين تنهي حياة شاب.. و13 قطعة حشيش بالمعصرة"
السبت 01/يونيو/2019 - 12:01 ص
إيريني صفوت
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شهد الشارع المصري اليوم الجمعة، الساعات الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على إهتمام قراء"بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار:
- "مرور القاهرة" يستعد لاستقبال عيد الفطر
- إصابة 15 شخصا بتسمم غذائي داخل أحد الأندية بمنطقة المعادي
- جرعة هيروين زائدة تنهي حياة شاب في السلام
- سقوط عاطل بحوزته 13 قطعة حشيش في المعصرة
- استمرار حبس عاطل لتعديه جنسيا على رضيعة بحلوان
- "مرور القاهرة" يستعد لاستقبال عيد الفطر
- إصابة 15 شخصا بتسمم غذائي داخل أحد الأندية بمنطقة المعادي
- جرعة هيروين زائدة تنهي حياة شاب في السلام
- سقوط عاطل بحوزته 13 قطعة حشيش في المعصرة
- استمرار حبس عاطل لتعديه جنسيا على رضيعة بحلوان
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