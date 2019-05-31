القادة والزعماء المشاركين في القمة الإسلامية يلتقطون صورة تذكارية

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التقط القادة والزعماء المشاركين في القمة الإسلامية بالسعودية، صورة تذكارية، قبل بدء أعمال القمة، وفقًا لما أذاعته فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الجمعة.

