القادة والزعماء المشاركين في القمة الإسلامية يلتقطون صورة تذكارية
الجمعة 31/مايو/2019 - 11:53 م
أمنية فوزي
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التقط القادة والزعماء المشاركين في القمة الإسلامية بالسعودية، صورة تذكارية، قبل بدء أعمال القمة، وفقًا لما أذاعته فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الجمعة.
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