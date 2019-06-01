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عمر هاشم: القرآن الكريم نزل جملة واحدة على الرسول في ليلة القدر

السبت 01/يونيو/2019 - 02:28 ص
عمر هاشم: القرآن الكريم نزل جملة واحدة على الرسول في ليلة القدر
الدكتور أحمد عمر هاشم
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أمنية فوزي
 
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أكد الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، فضل المبادرة بالصلح، مضيفًا أن من يبدأ بالصلح والعفو هو أفضل المتخاصمين عند الله.

وأضاف "هاشم"، خلال حواره مع برنامج "منى والناس"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم" مساء اليوم الجمعة، أن من عفى وأصلح فأجره على الله، مؤكدًا أن ليلة القدر ليلة العفو والصفح والتسامح بين الناس؛ لأنه لا يصح للإنسان أن يعيش بقطيعة أو خصومة بينه وبين أحد، وعليه أن يجدد التوبة والإنابة والدعاء في ليلة.


وأوضح أن ليلة القدر يستجاب فيها الدعاء، وعلينا أن نغتنمها، لافتًا إلى أن هذه الليلة خصها الله بنزول القرآن، متابعًا: "القرآن الكريم نزل جملة واحدة على الرسول في ليلة القدر ثم نزل بعد ذلك مقطعًا على حسب الحدث".

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