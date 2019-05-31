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محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء اليابان

الجمعة 31/مايو/2019 - 11:19 م
محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء اليابان
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وكالات
 
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تلقى ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الجمعة اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، جرى خلاله بحث العلاقات الوثيقة بين البلدين وسبل تنميتها في مختلف المجالات.

كما استعرض الجانبان خلال الاتصال مستجدات القضايا والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر حولها، بجانب التطورات التي تشهدها المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وشينزو آبي حرصهما المشترك على مواصلة دعم العلاقات بين البلدين للارتقاء بها إلى مجالات أشمل وأوسع بجانب العمل المشترك من أجل السلام والتنمية والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي ونشر قيم التسامح والتعايش التي تعد منطلقاً أساسياً لبناء أسس السلام والتقدم والازدهار في العالم.
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