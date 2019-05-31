إفطار جماعي لقطاع الأخبار في الإدارة العامة للصحافة

أقامت الإدارة المركزية للأنباء والتحليل السياسي باتحاد الإذاعة والتليفزيون إفطار جماعي لقطاع الأخبار بماسبيروفي جو من الألفة والمحبة .





حرصت الإعلامية نهلة المدني مدير عام الإدارة العامة للصحافة على الدعوة لهذا اللقاء.





وجاء ذلك بحضور الإعلامي خالد مهنى نائب رئيس قطاع الأخبار، والإعلامية هالة أبو علم رئيس الإدارة المركزية للأنباء والتحليل السياسي والمخرج الكبير أيمن الحبال، رئيس الإدارة المركزية للأحداث الجارية والمذيع جورج رشاد، إضافة إلى عدد من الإعلامين منهم ياسر فرج، ياسر عمر، هاني سمير، أيمن الشريف، مهاب زنون، ميادة، خالدة محمد، هناء إسماعيل، أماني عادل، صفاء عديل، حنان سلطان، نجلاء أمير، محمد الهجرسى، محمد بشارى، إسلام مجدى، تامر عبد الحليم، أمل السعيد.



