ننشر رابط الاستعلام عن مستفيدي المساعدات المقطوعة شهر رمضان 1440هـ برقم السجل

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة السعودية، لم تودع بعد المساعدات المقطوعة شهر رمضان 1440هـ ،وأن آخر المساعدات المقطوعة كانت في شهر جمادى الأولى 1440هـ ، وقالت أن هذه المساعدات تم إيداعها مباشرة في الحسابات البنكية للمواطنين المستفيدين من هذه المساعدات، وذلك وفق قواعد معينة قامت وزارة العمل السعودية بوضعها، ومن أهمها هو مدى احتياج الفرد المتقدم للمساعدة المقطوعة لهذه المساعدات، ويقوم الضمان الاجتماعي السعودي بعمل دراسات على الحالات المتقدمة، لتحديد الحالات الأكثر احتياجاُ، ووضعها على قوائم الانتظار.





وفيما يلي سنقوم بتوضيح شروط وقواعد الحصول على المساعدات المقطوعة، ورابط الاستعلام عن المساعدات المقطوعة 1440هـ.





شروط وقواعد الحصول على المساعدات المقطوعة شهر رمضان 1440هـ ورابط الاستعلام





وضعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، عدة شروط للحصول على المساعدة المقطوعة، ومن أهم هذه الشروط لا يقل سن المتقدم للمساعدات المقطوعة عن 35 عاماً، وتمنح حسب أولوية التقديم إليها بكل شفافية وموضوعية دون تحيز لأحد، وتعطى هذه المساعدات للأسر الأكثر احتياجاً، ومن شروطها أيضاً ألا يتجاوز راتب المتقدم للمساعدات المقطوعة الحد المانع للصرف، ويمكن الحصول على المساعدات المقطوعة مرة أخرى، ولكن بعد مرور عام من تاريخ الحصول عليها، وأن الحد الأقصى للمساعدات المقطوعة 30 ألف ريال سعودي، وتحدد قيمة هذه المساعدات حسب أعداد الأسرة، وراتب المتقدم للحصول عليها، ويمكن الاستعلام عن أسماء المستفيدين من خلال رابط المساعدة المقطوعة الذي قامت بتخصيصه وزارة العمل.









طريقة التقديم على المساعدات المقطوعة شهر رمضان 1440هـ





قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، يستطيع كل مواطن الحصول على المساعدة المقطوعة وذلك من خلال الذهاب إلى وكالة الضمان الاجتماعي الموجودة في منطقته والتقديم نفسه، مع اصطحاب الهوية الشخصية، وسجل الأسرة، وبطاقة الضمان، ومشهد الآيبان، وإذا كان معاش الضمان الاجتماعي محول للبنك فليس من الضروري إحضار الآيبان، واشترطت وزارة العمل تسجيل عدد أفراد الأسرة في الطلب، والدخل الشهري العائد على أسرة المتقدم، حتى يتم قبول الطلب.









المبالغ المالية المخصصة لمعاش الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة لشهر شوال 1440هـ



