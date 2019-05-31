أهم أخبار برشلونة اليوم الجمعة.. البرسا مهدد من الحرمان من الصفقات وتحديد بديل جريزمان واقتراب رحيل المنبوذ

شهد نادي برشلونة الاسباني العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة على مدار اليوم الجمعة 31 / 5 / 2019 والخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز أخبار برشلونة اليوم الجمعة:-





تشيلسي يعرض 158 مليون يورو على برشلونة لضم نجمه

تخطط إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي لحسم التعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو متوسط ميدان برشلونة الاسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وقالت صحيفة " مترو " الإنجليزية أن البلوز تشيلسي مستعدون لتقديم عرض بقيمة 158 مليون يورو للحصول على البرازيلي المهاري.





وأضافت الصحيفة " الإدارة ترى أن قيمة بيع إيدين هازارد من الممكن أن تثمر في جلب كوتينيو خاصةً أنه على دراية تامة بأجواء الدوري الانجليزي بعد أن لعب في صفوف ليفربول وتألق بشكل لافت قبل رحيلة لبرشلونة.





وسينتظر تشيلسي موقفه من الحظر الموقع عليه حول التعاقدات والذي تم فرضه من جانب الاتحاد الدولي لمدة عامين حيث سيتم إصدار الحكم النهائي خلال شهر يوليو المقبل.





وسيستفيد نادي برشلونة من مبلغ الصفقة في حالة إتمامها نظراً لأن الفريق دفع 135 مليون يورو للحصول على خدمات اللاعب 120 مليون كسعر للصفقة و40 مليون كمتغيرات لم يدفع منها الفريق حتى الآن سوى 15 مليون فقط.





دي ليخت يصدم برشلونة ويتخذ قراره

أكدت صحيفة "تليجراف" البريطانية، أن ماتياس دي ليخت مدافع نادي أياكس أمستردام سيتخذ قراره بشأن مستقبله في غضون الأيام القليلة المقبلة.





وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى بعد أن كان اللاعب الهولندي الشاب مشغولاً بالدروس الاسبانية لمدة عام، الآن دخل اللاعب الشك وخاصة بعد مُباراة توتنهام وأيضاً لوجود جيرارد بيكيه في برشلونة بأنه لن يلعب كثيراً.





وأوضحت الصحيفة أن دي ليخت يعتقد بأن الدوري الانجليزي أفضل لتكوين مُدافع جيد وسيأخذ فرصته كاملةَ للعب على عكس ما قد يحدث له مع برشلونة.





وكانت التقارير قد أشارت إلى رغبة برشلونة في ضم اللاعب دي ليخت بالإضافة إلى أن نادي مانشستر يونايتد دخل في مفاوضات جادة مع الهولندي من أجل ضمه.





نجم أياكس يودع الجماهير قبل الانتقال إلى برشلونة

نشر لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ، الذي سينضم لصفوف برشلونة الموسم المقبل، مقطع فيديو مؤثر عبر حسابه على إنستغرام لتوديع ناديه أياكس آمستردام موجها الشكر للنادي وللمشجعين.





وكتب دي يونغ (22 عاماً) عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي: "إنني فخور للغاية بأنني تمكنت من اللعب في هذا النادي المدهش. شكراً لأياكس".





وجمع الفيديو مجموعة من أهم اللحظات في مسيرة دي يونغ، مثل تلك التي وقع خلالها أول عقد له في أغسطس (آب) 2015.





وحين خاض أول مباراة له على ملعب يوهان كرويف آرينا، ومقتطفات من مباراة أياكس أمام ريال مدريد في دور الـ16 من "التشامبيونز ليغ"، واحتفالات الفريق الهولندي بالثنائية المحلية التي حققها هذا الموسم.





وقال اللاعب الهولندي: "استمتعت هنا بفكر الجماهير تجاه كرة القدم وكيف ينبغي أن يكون اللعب. مستوى العاملين واللاعبين الذين أتاحوا لي اللعب والعمل كان مدهشاً".





وكان اللاعب تلقى شكر مشجعي الفريق الهولندي حين توج أياكس بالدوري وبالكأس، حيث ردد عشرات الآلاف من الجماهير في صوت واحد عبارة "شكراً فرانكي" لتوديع اللاعب الشاب الذي سينضم لصفوف "البرسا" أول يوليو(تموز) المقبل.





عاجل.. برشلونة مهدد بالحرمان من التعاقد مع اللاعبين لفترتي انتقالات متتاليتين

يواجه نادي برشلونة الإسباني، خطر فرض عقوبة مغلظة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، بسبب تفاوضه في نوفمبر الماضي مع الفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد.





وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن برشلونة تفاوض مع غريزمان في نوفمبر 2018 من أجل ضمه، وتم التوصل لاتفاق، ومن ثم وقع الدولي الفرنسي في شهر الماضي، على عقد انضمامه للفريق الكتالوني، وذلك عقب مواجهة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس الإيطالي في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.





من جهتها، زعمت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، أنها تلقت معلومات من مصدر موثوق، تؤكد وجود عقود موثقة بالفعل بين غريزمان وبرشلونة، وسيكشف عنها خلال الأيام الأولى من يوليو المقبل، عندما تتحول قيمة كسر الشرط الجزائي لغريزمان مع الأتلتيكو، إلى 120 مليون يورو بدلا من 200 مليون يورو.





وتشير التقارير إلى أن أتلتيكو مدريد، يمكنه تقديم شكوى لـ"الفيفا" ضد برشلونة، في حال التأكد من تفاوض النادي الكتالوني والتوقيع مع غريزمان في نوفمبر ومارس الماضيين، عندما كان المهاجم الفرنسي يرتبط بشكل رسمي مع "الروخي بلانكوس".





وعادة ما يفرض "الفيفا" في مثل هذه الحالات على الفريق المخالف لقوانينه، عقوبة الحرمان من التعاقد مع اللاعبين لفترتي انتقالات متتاليتين.





واكتنف الغموض مستقبل غريزمان منذ إعلانه قبل أيام، رحيله عن أتلتيكو مدريد، دون أن يحدد وجهته المقبلة.





برشلونة مهدد بعقوبة نارية بسبب "جريزمان"

ذكر برنامج "El Larguero" الإسباني. الشهير، أن مسئولو فريق برشلونة الإسباني، دخلوا في مفاوضات مع الفرنسي جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد السابق، منذ شهر نوفمبر الماضي.





وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية، أن الفريق الكاتالوني قد يتعرض لعقوبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بسبب المفاوضات مع جريزمان، حيث تنص قوانين الفيفا للأندية بالتفاوض مع أي لاعب في الأشهر الستة الأخيرة من عقده وليس قبل ذلك.





وفي حالة ثبوت تفاوض برشلونة مع جريزمان منذ شهر نوفمبر، بدون علم أتليتيكو مدريد، يمكن أن يتعرض لعقوبة من الفيفا، الذي يتدخل بحكم منصبه.





وكان جريزمان أعلن أنه لن يستمر في صفوف أتلتيكو مدريد وسيغادر خلال سوق الانتقالات الصيفي.





برشلونة يحدد بديل جريزمان في الصيف

وضع مسئولو برشلونة الإسباني، المهاجم البولندي كريستوف بيونتيك مهاجم فريق إي سي ميلان ضمن دائرة إهتمام الفريق لتعزيز خط الهجوم في الموسم المقبل.





ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فأن اتمام الصفقة من الوارد جدا بعد فشل الروسونيري في التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.





وتابع الموقع الإيطالي، أن الاسباب تتعلق بالميزانية وقوانين اللعب المالي النظيف، وقد يضطر نادي ميلان إلى بيع أكثر من لاعب كبير في السوق الصيفية المقبلة بمن فيهم بيونتيك.





ويرغب مسئولو برشلونة في ضم مهاجم مميز بعد تجميد صفقة الفرنسي جريزمان.





ثنائي فالنسيا بديل سواريز في برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن برشلونة يخطط للتعاقد مع ثنائي فالنسيا الإسبانيان دانييل باريخو ورودريجو مورينو في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأفاد موقع سوبر ديبورت الإسباني بأن إدارة برشلونة ترغب في التعاقد مع قائد فالنسيا باريخو وزميله مورينو لتعزيز صفوف الفريق.





وأشار الموقع الإسباني إلى أن باريخو البالغ من العمر 30 عامًا لفت انتباه إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة ويريد ضمه.





وأكد الموقع الإسباني أن فالفيردي طلب في الموسم الماضي من إدارة البلوجرانا التعاقد مع باريخو وهو ما لم يتحقق وقتها لأسباب مجهولة.





وذكر الموقع الإسباني بأن مورينو يملك في عقده مع فالنسيا بندا يسمح له بالرحيل إلى أي فريق إذا توصلت إدارة الخفافيش لعرض مناسب.





وأوضح الموقع الإسباني بأن برشلونة يبحث عن بديل لمهاجمه الحالي الأوروجوياني لويس سواريز ويرى في مورينو صاحب الـ28 عاما واحدا من الخيارات المتاحة.





يذكر أن الثنائي باريخو ومورينو كانا من أبرز اللاعبين في مباراة فالنسيا وبرشلونة الأخيرة في نهائي كأس ملك إسبانيا والتي انتهت بفوز فالنسيا بهدفين مقابل هدف واحد وكان الهدف الثاني من توقيع مورينو بضربة رأسية.





تقارير: برشلونة استقر على مدربه القادم

أفادت تقارير صحفية فرنسية بأن هزيمة برشلونة الأخيرة على يد فالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا قد دقت آخر مسمار في نعش إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق على الرغم من تأكيد إدارة برشلونة أكثر من مرة تمسكها بفالفيردي.





وأشار موقع Le10 Sport الفرنسي إلى أن برشلونة يرصد التعاقد مع ماسيميليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس السابق خلفا لفالفيردي.





وكشف الموقع الفرنسي أن المفاوضات الرسمية لم تبدأ بعد بين الطرفين على الرغم من رحيل أليجري عن يوفنتوس منذ أيام ورغبة جماهير البرسا في التخلص من فالفيردي والتي تعد من ضمن العوامل التي قد تدفع إدارة برشلونة لإتمام هذا التعاقد.





وذكر الموقع الفرنسي منذ أيام أن أليجري ينتظر مكالمة هاتفية من رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو.

وأكد الموقع الفرنسي أن أليجري لا يمانع بالمرة في الإشراف على برشلونة الذي سيحاول العودة بقوة في الموسم المقبل والوقوف على منصات التتويج المحلية والقارية على حد سواء.



