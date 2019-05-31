أهم أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة.. الملكي يستغني عن 8 لاعبين من أجل نيمار والصفقة الأهم ترفض برشلونة وتختار الريال

شهد ريال مدريد اليوم الجمعة الموافق 31 مايو 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها الإعلان عن صفقة إيدين هازارد في الحادي عشر من الشهر المقبل وتفضيل نيمار نجم باريس سان جيرمان الرحيل إلى برشلونة عن ريال مدريد. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- هل يستغنى ريال مدريد عن 8 نجوم من أجل نيمار ؟

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن ادارة ريال مدريد تخطط للاستغناء عن عدد من نجوم الفريق من أجل التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكشف موقع إي أس بي أن الإسباني بأن ادارة الملكي تملك 100 مليون يورو في الوقت الحالي لحسم الصفقة التي ستعيد في حال إتمامها ذكريات خطف البرتغالي لويس فيجو من برشلونة في بداية القرن الحالي.

وأشار الموقع الإسباني بأن بقية المبلغ الذي لا يتوقع أن يقل عن 300 مليون يورو فإن إدارة الملكي ستعمل على توفيره من بيع بعض لاعبي الفريق الحاليين الذين ينوي الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الاستغناء عنهم قبل بداية الموسم الجديد.

وأكدت صحيفة آس الإسبانية بأن ادارة الريال قررت بالفعل بيع 8 لاعبين مقابل 300 مليون يورو.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أنه على رأس هؤلاء النجوم الويلزي جاريث بيل الذي يرغب ريال مدريد في الاستغناء عنه مقابل 70 مليون يورو بينما تأمل إدارة الميرينجي في بيع الكولومبي خاميس رودريجيز الذي لعب موسمين مع بايرن ميونيخ على سبيل الاعارة مقابل 60 مليون يورو مع جلب 50 مليونا أخرى من بيع الكرواتي كوفاسيتش الذي شارك في الموسم الماضي مع تشيلسي الإنجليزي على سبيل الإعارة ايضا.

وذكرت الصحيفة الإسبانية بأن الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس من النجوم الأخرين الذين سيتم عرضهم للبيع في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث كشفت بعض التقارير عن رغبة بورتو البرتغالي في ضمه مقابل 10 ملايين يورو. كما تخطط إدارة الملكي للاستغناء عن كلا من داني سيبايوس وماركوس لورينتي مقابل 40 مليونا يورو بالإضافة إلى بورخا مايورال وماريانو الذان يرغب الملكي بيعهما مقابل 20 مليون يورو و12 مليونا يورو على الترتيب.





- خلاف بين إدارة ريال مدريد وزيدان بسبب بوجبا وإريكسن

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود خلاف بين إدارة ريال مدريد يعيش والفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق بسبب تفضيل المدرب الفرنسي التعاقد مع بول بوجبا أما إدارة النادي فتفضل التعاقد مع كريستيان إيركسين.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن إدارة الملكي تفضل التعاقد مع إريكسن نجم توتنهام خاصة أنه يمتلك عام واحد في عقده ورفض التجديد مع الفريق مما يعني أنه سيكون حرًا للتوقيع لأي نادٍ في الشتاء المقبل بدون مقابل.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن زيدان مازال متمسكًا بضم بوجبا نجم مانشستر يونايتد ويفضل تواجده بشكل أكبر على ضم إريكسن مما يؤخر فتح الملكي لباب التفاوض.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الفارق الاقتصادي بين الصفقتين سيكون كبير لصالح ريال مدريد، حيث أن بوجبا لن يرحل عن مانشستر يونايتد بأقل من 140 مليون يورو بعكس إريكسن الذي قد يرحل مقابل 60 مليون يورو.





- ريال مدريد ينسحب من الصراع على خليفة رونالدو

كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن ريال مدريد انسحب من الصراع على جواو فيليكس نجم بنفيكا الواعد والمعروف خليفة كريستيانو رونالدو في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية بأن ريال مدريد كان مستعدًا لدفع 80 مليون يورو لضم فيليكس مع إعارته لفريقه مرة أخرى لكن إدارة بنفيكا تمسكت بالشرط الجزائي في عقده والبالغ قيمته 120 مليون يورو.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن الملكي قرر الانسحاب من الصفقة نظرًا لحسم التعاقد مع إيدين هازارد ورودريجو جوس بالإضافة إلى المبالغة المالية من جانب إدارة بنفيكا.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه هناك الكثير من الأندية في انتظار فيليكس ذو الـ19 عاما على رأسهم برشلونة وأتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي ويوفنتوس.





- ريال مدريد يعلن عن صفقة هازارد في هذا الموعد

ذكرت تقارير صحفية إسبانية بأن البلجيكي إدين هازارد نجم تشيلسي الإنجليزي بات قريبا من الانتقال لريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأنه تم تحديد الموعد النهائي لضم هازارد البلغ من العمر 28 عاماً من تشيلسي الإنجليزي إلى نادي ريال مدريد الإسباني.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد سيعلن عن التعاقد مع هازارد من تشيلسي بعد يوم 11 يونيو المقبل، حيث يجتمع خوسيه أنخيل سانشيز المدير الرياضي للملكي مع إدارة تشيلسي خلال هذه الأيام لإنهاء الصفقة.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد سيقدم خلال الأيام المقبلة 120 مليون يورو لحسم الصفقة وأنه من المتوقع موافقة مسئولي البلوز على الفور، حيث ليس لديه أي فرصة للاحتفاظ به وخاصة أن هازارد رفض تجديد عقده.

يذكر أن إدين هازارد نجم تشيلسي أعلن رحيله عن النادي في الميركاتو الصيفي الحالي عقب قيادة فريقه للفوز على آرسنال في نهائي الدوري الأوروبي بأربعة أهداف مقابل هدف.





- نيمار يفصل برشلونة على ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية فرنسية بأن البرازيلي ​نيمار​ دا سيلفا نجم باريس ​سان جيرمان​ لا يرغب في الانتقال إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد موقع Le10sport الفرنسي أن نيمار لا يرغب في الانتقال إلى الملكي في الصيف ويفضل العودة إلى ​برشلونة​.

وأشار الموقع الفرنسي إلى أن نيمار يخطط للرحيل عن باريس سان جيرمان في الصيف المقبل بعد موسمين فشل فيهما PSG في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

وذكر الموقع الفرنسي بأن وسائل الإعلام الإسبانية كانت قد أكدت أن البلوجرانا اقترب من استعادة نيمار في الصيف الحالي بعد مفاوضات مع نظيره الفرنسي، حيث قد يدخل أحد لاعبي برشلونة ضمن الصفقة من الثنائي البرازيلي فيليب ​كوتينيو​ أو الفرنسي عثمان ديمبلي.

كما أفادت وسائل الإعلام الإسبانية بأنه على الرغم من اهتمام ريال مدريد بنيمار، إلا أن النجم البرازيلي ليست لديه نية لارتداء قميص الملكي على الرغم من اتصالات فلورنتينو بيريز رئيس الملكي بالمقربين من نيمار على عكس برشلونة لكن النجم البرازيلي يدرس خيارا واحدا فقط إذا رحل عن باريس سان جيرمان وهو العودة إلى برشلونة.





- تأخير موعد الإعلان عن صفقة هازارد لريال مدريد

كشف تقرير صحفي صادر اليوم الجمعة من العاصمة البريطانية لندن أن صفقة إنتقال الدولي البلجيكي إيدين هازارد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي إلى ريال مدريد قد تأجلت.

وأفادت صحيفة ذا صن الانجليزية أن البلجيكي كان من المفترض أن يسافر إلى العاصمة الاسبانية مدريد يوم غداً السبت على أن يتم تقديمه للجماهير ووسائل الإعلام يوم الاثنين القادم.

وتأجل موعد الإعلان عن الصفقة بعد أن رفضت إدارة البلوز العرض الذي تقدم به الريال يوم أمس الخميس ما يعني أن الصفقة لن يتم الإعلان عنها قبل يوم الحادي عشر من شهر يونيو.

وأنهت الصحفية تقريرها أن هازارد سيتقاضى مع الريال مبلغ 400 ألف جنية إسترليني إسبوعياً وستبلغ مدة العقد 4 أعوام.

يذكر أن هازارد سبق وان صرح بعد تتويج فريقه بلقب الدوري الاوروبي يوم الاربعاء الماضي أن لقاء الجانرز فريق نادي أرسنال سيكون الأخير له بالقميص الأزرق.





- ميندي يختار اللعب في ريال مدريد عن برشلونة

إختار الظهير الأيسر فيرلاند ميندى لفريق ليون الفرنسي اللعب لفريق ريال مدريد، وتحت قيادة المدير الفنى الفرنسي زين الدين زيدان، بدلاً من اللعب لفريق برشلونة الإسبانى.

وأشار موقع" البرنابيو" أن ميندى قرر اللعب لصفوف ريال مدريد الموسم المقبل وأن يكون مع كل من مارسيلو وريجليون فى مركز الظهير الأيسر بدلاً من الأنتقال لبرشلونة.

ويذكر أن فيرلاند ميندي يعُد واحد من اللاعبين المطلوبين بشدة في اكثر من نادي أوروبي هذا الموسم بعد تألقه في الموسم الماضي مع ليون الفرنسي، أبرزهم ريال مدريد وبرشلونة.





- ريال مدريد متخوف من رد فعل باريس بعد مفاوضة مبابي ونيمار

أفادت الصحف الإسبانية، أن ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز، يتعاموا بحذر شديد، خلال الفترة المالية، بعد تمنياتهم بضم كل من كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا أو أحدهما من نادى العاصمة الفرنسي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وقالت صحيفة ” ماركا ” الإسبانية في تقريرها اليوم ” أن البلجيكي إيدين هازارد سيكون أول الصفقات الكبيرة القادمة هذا الصيف , لكن احتمالية قدوم أحد نجمي باريس سان جيرمان مبابي ونيمار تعتمد على منح النادي الفرنسي الإذن لريال مدريد بالتعاقد ”

وأكدت الصحيفة ” أن ريال مدريد يتخوف من قدرة باريس الكبيرة عندما يتم إستفزازهم , مثلما أستفزتهم برشلونة، بعد محاولات فاشلة لضم ماركو فيراتي وتفاوضهم معه دون إذن إدارة باريس , إنتقم منهم النادي الفرنسي بضم نيمار في صفقة تاريخية ”

ويسعى ريال مدريد تحت قيادة زين الدين زيدان هذا الموسم فى إبرام عدة صفقات قوية بعد الموسم السئ الذى قدمه الميرنجى.



