مسلسلات رمضان 2019.. بعد عرض الحلقة 26 من مسلسل حكايتي أحمد صلاح حسني يتصدر "تويتر"

تصدر الفنان الشاب أحمد صلاح حسني، ترند تويتر في حلقة اليوم من مسلسل "حكايتي"، الذي يقوم به بدور على البارون وتميز خلال المسلسل بتلك الشخصية التي أصبحت حديث الجمهور.





وتفاعل عدد كبير من الجمهور ومتابعين المسلسل بدور أحمد خلال المسلسل وأشادوا بقدرتة التمثيلية الكبيرة.





مسلسل حكايتي يعرض على قنوات CBC، DMC، ONE، بطولة ياسمين صبرى، أحمد صلاح حسني، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، ومصطفى درويش هبة عبد الحكيم وتأليف محمد عبد المعطى واخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.



