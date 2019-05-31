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عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بدولة الإمارات يصل جدة

الجمعة 31/مايو/2019 - 11:10 م
عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بدولة الإمارات يصل جدة
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الفجر السعودي
 
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وصل عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ سعود بن صقر القاسمي اليوم إلى جدة للمشاركة في القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة.


وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز،وأمين محافظة جدة صالح التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الإمارات رئيس بعثة الشرف تركي بن عبدالله الدخيل، وسفير الإمارات لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك ال نهيان، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.
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