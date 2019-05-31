تعرف على جزيرة سانت فنسنت الساحرة
الجمعة 31/مايو/2019 - 11:12 م
Advertisements
Advertisements
هي إحدى جزر جرينادين مع سانت لوسيا من الشمال وغرينادا من الجنوب وهي من أكثر الجزر اكتظاظا بالسكان ويسميها سكانها فينشي حيث يصل العديد من زائريها باليخوت الخاصة فهي مرسى مميز لليخوت وقد تم افتتاح مطار ارجيل الخاص بالجزيرة.
اللغة الانكليزية هي اللغة الرسمية هنا رغم أن السكان المحليين يتحدثون احيانا اللغة الكريولية الكاريبية ايضا.
الأنشطة في سانت فينسنت تقدم سانت فينسنت الكثير من الخدمات مثل صناعة الآلاف من اليخوت ،اما في جنوب الجزيرة فهناك مرسى لليخوت وبعض من أفضل المطاعم في الجزيره.
تعتبر واليلابو افضل الاماكن لحشد الزوارق وهو احد الاماكن المستخدمة في تصوير فيلم قراصنة الكاريبي ومن الاماكن المفضله للسكان والسياح على حد سواء.
أما خليج الشحن على الساحل الشرقي فهو المكان المفضل لرياضة ركوب الأمواج والتجديف اضافة الى العديد من الخلجان الضحلة التي توفر اماكن رائعه لمحبي رياضة الغطس حيث الشعاب المرجانية والحياة البحرية الوفيرة.
هناك أيضا مسار فيرمونت الطبيعي في محمية سانت فنسنت الطبيعية البالغة مساحتها 10870 فدان حيث تشاهد أنواع مميزه من الحيوانات والنباتات بضمنها ببغاء سانت فينسنت النادر ،اما اذا عبرت معبر الخيزران فستجد الشلالات الكبيرة التي تنحدر الى حوضين مثاليين للسباحة.
كنغستاون العاصمة هي مدينة مكتظة وممتازه للتسوق بالرغم من افتقارها للمصممين والمتاجر الفاخرة كما هو الحال بالنسبة لجزر الكاريبي الاخرى لكن المدينه مفعمة بالموسيقى وسوق الفواكه والخضار الحيوي اضافة الى تواجد اقدم حديقة نباتية في نصف الكرة الغربي حيث انشئت في 1756 وتتميز بالعديد من النباتات المميزة من ضمنها أشجار فاكهة الخبز.
Advertisements
المزيد عن: هل تعلم منوعات جزيرة سانت فنسنت جزر جرينادين جزر جرينادين
- بيكهام يهدي زوجته جزيرة في البحر الكاريبي
- إعصار إيرما: مصرع أربعة أشخاص في جزر فيرجن البريطانية
- "تحذير بنفسجي" من إعصار خوسيه في إقليمين فرنسيين في الكاريبي
- تعرف علي أفضل منتجعات الجزر الخاصة في العالم
- تعرف على أجمل الجزر في الولايات المتحدة الأمريكية
- إنطلاق منتدى التعاون الإماراتي الكاريبي 24 نوفمبر الجارى
- 10 حقائق مذهلة عن أنتيغوا وبربودا .. تعرف عليها
- تعرف على كايمان الكبرى