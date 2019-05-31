تراجع جماعي لمؤشرات البورصة الأمريكية في نهاية التعاملات اليوم الجمعة
الجمعة 31/مايو/2019 - 11:10 م
وكالات
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شهدت البورصة الأمريكية تراجع جماعى للمؤشرات عند نهاية التعاملات اليوم الجمعة، لتسجل أول هبوط شهري في 2019.
وتأتي الخسائر القوية داخل البورصة الأمريكية في أعقاب قرار الرئيس دونالد ترامب بشأن اعتزامه تطبيق تعريفات تصاعدية ضد كافة السلع التي تستوردها الولايات المتحدة من المكسيك على خلفية مأزق الهجرة غير الشرعية.
وعلى خلفية القرار الأمريكي، انخفض سهم جنرال موتورز بنحو 4.2 بالمئة كما تراجع سهم فورد بنسبة 2.3 بالمئة في نهاية الجلسة، حيث لدى الشركتين إنتاج كبير داخل المكسيك والذي قد يتضرر جراء التعريفات.
وتتزامن تلك التطورات مع الموقف المتأزم بين واشنطن وبكين حول الأمور التجارية وسط جمود المفاوضات وفي ظل بدء سريان مفعول الإجراءات الانتقامية من الصين ضد الولايات المتحدة بدءاً من الغد.
وفي سياق آخر، يواصل المستثمرون ترقب استمرار هبوط عوائد سندات الخزانة الأمريكية مع ارتفاع شهية المستثمرين حيال الأصول الآمنة.
وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، تباطأ نمو الإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة لكنه جاء أفضل من التوقعات، بينما ارتفعت ثقة المستهلكين الأمريكيين بأقل من التقديرات خلال الشهر الجاري.
وعند نهاية التعاملات، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.4 بالمئة ليصل إلى 24815.04 نقطة فاقداً حوالي 354 نقطة، ليسجل خسائر أسبوعية بلغت 3 بالمئة.
وخلال الشهر الجاري، تراجع المؤشر الصناعي بنحو 6.7 بالمئة أول ما يعادل 1777.8 نقطة.
كما انخفض المؤشر الأوسع نطاقاً "ستاندرد آند بورز 500" بنحو 1.3 بالمئة متراجعاً إلى مستوى 2752.06 نقطة، ليسجل خسائر أسبوعية وشهرية بنسبة 2.9 بالمئة، و 6.6 بالمئة على الترتيب.
وسجل مؤشر "ناسداك" هبوطاً بنسبة تزيد عن 1.5 بالمئة ليتراجع إلى مستوى 7453.1 نقطة، ليهبط بنحو 2.4 بالمئة خلال الأسبوع الجاري، ونحو 8 بالمئة خلال الشهر المنتهي اليوم.
وبحلول الساعة 8.10 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع الدولار مقابل اليورو بأكثر من 0.3 بالمئة لترتفع العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1170 دولار.
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