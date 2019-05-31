تعرف على مدينة كيلكيني التاريخية .. معلومات مذهلة

مدينة كيلكيني، هي مدينة يعود تاريخها إلى القرون الوسطى جنوب شرق ايرلندا ، المدينه التاريخيه المرصوفه بالحجارة حيث تمتد هذه الآثار التاريخية على امتداد ميل حيث تسمى هذه المنطقة بميل من العصور الوسطى وتبدأ بقلعة كلكيني وكاتدرائية القديس كانيس.





قلعة كيليني كانت ملكا لعائلة باتلر لمده 500 سنه وهي قلعه مهيبة رائعه محاطة ب 21 فدانا من الحدائق أما كاتدرائية القديس كانيس و كاتدرائية القديسة ماري والدير الأسود فهي من الآثار التاريخية التي لا يمكنك تفويت زيارتها إضافة الى زيارة كرايك احدى اقدم الحانات في ايرلندا التي كانت ولا تزال تقدم لحم البقر المشوي مع الحساء منذ 1324 حيث يمكنك الاستمتاع بالموسيقى الشعبية الايرلندية .





يمكن زيارة كهف دونمور الذي قتل فيه 1000 شخص فيما يعرف بمذبحة الفايكنج والى الغرب من هذا الكهف ب 45 دقيقه بالسياره ستجد قرية كاشيل على طريق صخرة كاشيل او صخرة القديس باتريك واحد من ابرز الاماكن التاريخيه الرائعه وقد استعملت هذه الصخره للعبادة الى عام 1700.





هناك ايضا قلعه كورماك التي بنيت كقلعة ملكية من قبل كورماك مكارثي ملك مونستر عام 1134 أما مقهى هانز في كاشل فهو مكان مميز لتناول الغداء او العشاء فيه فيمكنك تذوق وجباته اللذيذه واذا كان لديك الوقت الكافي فبإمكانك حضور دروس الطبخ في قاعة عدن التي تستمر حوالي 90 دقيقة.



