الأحد.. جمال بخيت ضيف "الخيمة" على إذاعة الأغاني

يحصل الشاعر الكبير جمال بخيت، ضيفا على الهواء في برنامج "الخيمة"، سهرة الأحد في الثانية عشر ونصف بعد منتصف الليل.





ومن المقرر أن يتحدث جمال عن مشواره الفني الذي بداءه منذ الصغر، وسر تميزه وسط عمالقة الشعراء مثل فؤاد حداد وصلاح جاهين وعبد الرحمن الأبنودي وعن مشروعاته الفنيه القادمة وعن سر سعيه لتكوين فرق موسيقية متكاملة تضم ملحنين ومطربين من الشباب.





يصحبه في الخيمة طارق مصطفي وناصر رشوان، "الخيمة" من إعداد وتنفيذ منال حسن، هندسة إذاعية أشرف عز الدين.



