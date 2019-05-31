مسلسلات رمضان 2019 .. ملخص أحداث "الكاتب 26"

بدأت أحداث "الكاتب 26" بإلقاء القبض على أحد المتهمين بسرقة حقيبة المحامية مجدولين، والتقى السيد حلمي بالكاتب يونس جبران مجددًا، وحكى له كواليس نجاته من الحرب في العراق، وتفاصيل لقاءاته بتمارا وشادي والسيد عزام، واتهمه بقتل شادي.





وأكد روني لدينا أن كل من يقترب من زوجها السابق يونس جبران يُقتل، وحققت النيابة مع يونس والسيد عزام، واختطف السيد حلمي صوفيا شقيقة تمارا، وانتهت الحلقة انهيار مجدولين بعد رؤيتها مجهول يتعقبها من شباك المنزل.





مسلسل "الكاتب" تأليف ريم حنا وإخراج رامي حنا، وانتاج شركة إيجل فيلمز جمال سنان، ويلعب بطولته الفنان السوري باسل خياط، والفنانة اللبنانية دانيلا رحمة، وندى أبوفرحات.