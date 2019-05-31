عاجل.. السيسي يصل إلى مقر انعقاد القمة الإسلامية
الجمعة 31/مايو/2019 - 11:04 م
أمنية فوزي
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وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، إلى مقر انعقاد القمة الإسلامية بقصر الصفا، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.
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