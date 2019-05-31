ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل.. السيسي يصل إلى مقر انعقاد القمة الإسلامية

الجمعة 31/مايو/2019 - 11:04 م
عاجل.. السيسي يصل إلى مقر انعقاد القمة الإسلامية
الرئيس السيسي
Advertisements
طباعة
أمنية فوزي
 
Advertisements
وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، إلى مقر انعقاد القمة الإسلامية بقصر الصفا، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.
Advertisements
المزيد عن: مقر انعقاد القمة الإسلامية القمة الإسلامية الرئيس عبدالفتاح السيسى
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
السعودية
1
x
18:00
2
بنما
دوري أبطال أفريقيا
الترجي الرياضي - تونس
-
x
23:00
-
الوداد الرياضي - المغرب