أدعية ليلة القدر 1440 مكتوبة .. دعاء ليلة القدر المستحب وفضله | كيفية إحياء هذه الليلة المبارك

ننشر أدعية ليلة القدر مكتوبة 2019 لمن يرغب في التعرف عليها من أجل إحياء ليلة القدر المباركة التي أخبرنا عنها الله تعالى في قرآنه الكريم بأنها خيرٌ من ألف شهر، أي أن العبادة بهذه الليلة خيرٌ من العبادة في ألف شهر (ما يقرب من 83 عاماً)، وقد قال رسول الله صلى الله عليه أنه “من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدم من ذنبه”، فهذه الليلة ينتظرها العديد من المسلمين الحريصين على غُفران الله تعالى وعفوه عنهم، تعرف على دعاء ليلة القدر.





ولم يتم تحديد ليلة القدر بصورة واضحة، وإنما أخبرنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بأن نلتمسها في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وقد بدأت أول ليلة من الليالي العشر الأواخر بتاريخ 24 مايو 2019م، واليوم هو الجمعة بتاريخ 31 مايو 2019م الموافق لتاريخ 26 رمضان 1440هـ، وننشر دعاء ليلة القدر مكتوباً، ودعاء ليلة القدر محمد جبريل “فيديو”، وكيفية إحياء ليلة القدر.









أدعية ليلة القدر مكتوبة





يبحث العديد من المسلمين عن دعاء ليلة القدر أو أدعية ليلة القدر المستحب قولها في هذه الليلة وفق ما ورد لنا عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ويجب العلم أولاً بأن ليلة القدر معناها هو المغفرة وقبول الأعمال والعتق من النار، وقد ورد في كتاب الله (القرآن الكريم) أن العبادة في ليلة القدر خيرٌ من عبادة ألف شهر، وفي هذه الليلة تتنزل الملائكة إلى الأرض ويقومون بالتسليم على المؤمنين الصائمين والاستغفار لهم، ونرفق أدعية ليلة القدر مكتوبة من خلال النقاط التالية:





عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، بِمَ أَدْعُو؟ قَالَ: "قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي".





اللهم بلغنا ليلة القدر ولا تحرمنا نورها وبركتها وأجرها وعتقها.





اللهم اجعل لنا في ليلة القدر دعوةٌ لا ترد وافتح لنا باباً إلى الجنة لا يُسد.





اللهم اكتبنا في ليلة القدر من عتقائك من النار يا رب العالمين.





الله اقسم لي في ليلة القدر خير ما قسمت، واختم لي في قضائك يا رب العالمين خير ما ختمت.





اللهم اجعل اسمي في ليلة القدر المباركة ضمن السعداء.





اللهم افتح لي باب كل خير فتحته لأحدٍ من خلقك وأهل طاعتك ولا تسده عني برحمتك يا رحيم.





اللهم بارك لي فيما رزقتني.





اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم.





اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين.





اللهم عافني في بدني وعافيتي وصحتي واكتب لي السلامة والعفو والعافية في الدنيا والأخرة.





اللهم اجعلني ممن يدركون ليلة القدر وتقبل مني الدعاء والطاعات.





اللهم لا تصرفني من هذه الليلة إلا وقد غفرت لي ذنبي وتقبلت عملي.





اللهم اجعلني ممن نظرت إليه فرحمته، وسمعت دعاؤه فأجبته.





من خلال النقاط السابقة يمكنكم التعرف على دعاء ليلة القدر الذي أخبر به الرسول “محمد صلى الله عليه وسلم”، بالإضافة إلى أدعية ليلة القدر مكتوبة المستحب قولها خلال هذه الليلة المباركة، ويمكنكم التعرف على علامات ليلة القدر وفضائلها.









كيفية إحياء ليلة القدر





يُقصد من ليلة القدر الاجتهاد في العبادة والإكثار من أعمال الخير في هذه الليلة المباركة، حيث يجب على كل مسلم يريد الفوز بهذه الليلة بأن يُكثر من الصلاة والاستغفار وقراءة القرآن الكريم، ويمكنكم التعرف على كيفية إحياء ليلة القدر من خلال النقاط التالية:





عدم الأكل كثيرًا حتى تستطيع القيام.





العزم على التوبة.





الإكثار من الدعاء والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات.





الإقبال على الله حتى يصفو عقلك وقلبك من كل شئ سوى الله تعالى.





الابتعاد عن المُشاحنة.





العفو عن كل إنسان أخطأ في حقك.





الإخلاص في الدعاء.





الحرص على الطهارة طوال ليلة القدر.





اليقين بأن الله تعالى سيجيب دعائك وأنه تعالى سيتقبل منك.





الإلحاح في الدعاء والإصرار عليه.





كثرة الاستغفار والصلاة على النبي "محمد صلى الله عليه وسلم".





الإكثار من دعاء "اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا".





الإكثار من طلب العتق من النار.





الدعاء بتيسير الرزق والمباركة فيه وإصلاح الحال.





اللهم هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.





أكثر من الدعاء في السجود.





قراءة ما تيسر لك من القرآن الكريم.





تبدأ ليلة القدر من المغرب حتى مطلع فجر اليوم التالي.



