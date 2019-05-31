مشاهدة مباراة الترجي والوداد بث مباشر كورة ستار KORA STAR لايف بث مباشر

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يلا شوت الترجي والوداد نتابع معكم مباراة العودة اليوم بين الترجي والوداد، الترجي التونسي والوداد المغربي، مباراة العودة اليوم، وإنتهت مباراة الذهاب بنتيجة 1-1، رابط مشاهدة مباراة الترجي والوداد، ونرصد معكم توقيت المباراة بتوقيت تونس والمغرب، تابع لايف بث مباشر الترجي والوداد اليوم، ونتابع معكم كل جديد عبر التحديثات الشاملة.

بث مباشر الترجي والوداد، يلا شوت الترجي والوداد، الاسطورة الترجي والوداد، Livejd7 الترجي والوداد، الاسطورة الترجي والودادـ، مباراة العودة اليوم، وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي 1-1 وهي نتيجة تخدم نادي الترجي صاحب الأرض اليوم، حيث يكفي الترجي التعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة من أجل الفوز بالبطولة بشكل مباشر

يلا شوت الترجي والوداد، هل تكون البطولة الرابعة لنادي الترجي أم البطولة الثالثة لنادي الوداد، حيث فاز الترجي بثلاثة بطولات آخرها 2018 العام الماضي، وحصل على الوصافة في أربعة مرات، بينما الوداد المغربي فاز بالبطولة في مرتين وحصل على الوصافة مرة واحدة، تابع لايف مباراة الترجي والوداد.

يلا شوت الترجي والوداد، بتوقيت المغرب تنطلق المباراة اليوم الساعة 9:00 مساءًا، وبتوقيت تونس تنطلق المباراة الساعة 10:00 مساءًا، وبتوقيت القاهرة الساعة 11:00 مساءًا، مباراة العودة اليوم، على الملعب الأولمبي برادس الحكم باكاري غاساما، تعليق عصام الشوالي وجواد بده ونوفل الباشي وعبد العزيز بنيج، على قناة بي إن سبورت إتش دي 1، 2



