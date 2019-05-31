رابط ostora live مشاهدة مباراة الترجي والوداد بث مباشر كورة ستار KORA STAR لايف بث مباشر مباراة الترجي والوداد HD TV

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الوداد والترجي بث مباشر مشاهدة ماتش الترجي والوداد البيضاوي كورة أون لاين مباراة الترجي والوداد كورة لايف مباراة الترجي والوداد بث مباشر يلا شوت مباراة الترجي والوداد البيضاوي الاسطورة للبث المباشر مباراة الترجي والوداد، تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت المغرب وجرينتش وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت تونس والحادية عشرة بتوقيت القاهرة، وتهتم مجموعة قنوات beIN sports بالمباراة إذ خصصت قناتين وأربعة مُعلقين لها، فتُذاع المباراة على القناتان الأولى والثانية ويُعلق عليها جواد بده وعصام الشوالي ونوفل باشي وعبدالعزيز بنيج على المباراة.





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