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إيران تتفاخر بدعم مليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن عسكرياً (فيديو)

الجمعة 31/مايو/2019 - 09:38 م
إيران تتفاخر بدعم مليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن عسكرياً (فيديو)
تعبيرية
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الفجر
 
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أقر نائب قائد الحرس الثورى الإيرانى على فدوى، بأن طهران تدعم الحوثيين فى اليمن بكل ما تستطيع.
 
وقال فدوى، فى مقابلة مع القناة الثالثة للتلفزيون الإيرانى: "إن مساعدة الحوثيين بكل الطرق فرض علينا وفقًا للقرآن، وإننا نقوم بهذا الواجب"، وأشار إلى أن ما يمنع إرسال قوات إيرانية إلى اليمن كما يحدث فى سوريا هو الحصار المفروض على اليمن، وفقًا لـ"العربية".

يأتى ذلك، بينما أكد القادة العرب، فى قمتين عربية وخليجية، عقدتا، أمس الخميس، فى مكة المكرمة، على تورط إيران بالتدخل فى شؤون دول المنطقة ودعمها للإرهاب، بما فى ذلك استمرار دعم ميليشيات الحوثى فى اليمن.

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