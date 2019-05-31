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FINAL today دوري أبطال إفريقيا “beIN Sports”مباشر تردد قنوات “بي ان سبورت” رابط الترجي اليوم Tunisia sport

الجمعة 31/مايو/2019 - 09:41 م
FINAL today دوري أبطال إفريقيا “beIN Sports”مباشر تردد قنوات “بي ان سبورت” رابط الترجي اليوم Tunisia sport
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FINAL today دوري أبطال إفريقيا “beIN Sports”مباشر تردد قنوات “بي ان سبورت” HD لشهر مايو الناقلة لأهم مباريات اليوم

 
شاهد FINAL today دوري أبطال إفريقيا “beIN Sports”مباشر تردد قنوات “بي ان سبورت” HD لشهر مايو الناقلة لأهم مباريات اليوم جدول المعلقين تردد “beIN مباشر” تردد قناة beIN Sports الرياضية، تردد قنوات بى ان سبورت المفتوحة على النايل سات يبحث الكثير من عشاق كرة القدم عن ترددات مجموعة قنوات beIN SPORT الرياضية، ويمكن مشاهدة قنوات beIN SPORT المفتوحة على القمر الصناعي سهيل1 ونايل سات، كما يمكن مشاهدة البث المباشر للقناة من خلال الإنترنت، وذلك عن طريق موقع beIN CONNECT.

 نهائي دوري ابطال افريقيا “beIN Sports”مباشر تردد قنوات “بي ان سبورت” HD لشهر مايو الناقلة لأهم مباريات اليوم جدول المعلقين



نهائي دوري ابطال افريقيا  على بى ان سبورت
تلعب مباراة إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا بين فريقى الترجى الساحلى والوداد البيضاوي يوم الجمعة 31/5/2019، وتنطلق صافرة الحكم جاساما ديارا فى تمام الساعة 23:00 بتوقيت القاهرة ، وفى الساعة 00:00 بتوقيت السعودية الدولى، وفى الساعة 21:00 بالتوقيت الدولي غرينتش عصام الشوالي معلقاً على مباراة إياب نهائي دوري ابطال افريقيا

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