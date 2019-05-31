سوسن مجاهد تقود حملة إزالة تعديات مكبرة بـ"الخيرية وتلبانه والبرامون"





قادت سوسن مجاهد رئيس مركز ومدينة المنصورة حملة مسائية مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية شملت أربعة قري بنطاق مركز ومدينة المنصورة.اشتملت الحملات علي ازالة سقف الدور الأول علوى بقرية تلبانة كما قامت الحملة بإزالة سملات وقواعد خرسانية بقرية الخيارية، وازالة في المهد بقرية البرامون ارض زراعية مساحة 600 متر مربع.وقالت سوسن مجاهد رئيس مركز ومدينة المنصوره ان الحملات الليلة لن تقف عند اليوم وإنما ستستمر بناء علي تعليمات من محافظ الدقهليه بضروره القيام بالإزالة الفورية لأي تعدي في المهد.وقال هاني سليمان نائب رئيس مركز ومدينة المنصورة، إن الحملات الليلة تستهدف ازالة التعديات في المهد حيث ان منفذي التعديات يستغلون فترة الليل في شهر رمضان باعتبارها فترة يصعب التحرك خلالها لكن إنفاذ القانون غايتنا الأساسية تنفيذ لتعليمات المحافظ.