تعرف على طريقة التسجيل في المقطوعة السنوية وشروط التقديم للحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي

كيفية التسجيل في المقطوعة السنوية عبارة عن خدمة جديدة تقدمها المملكة العربية السعودية التي تقدمها لأسر محدودي الدخل والأكثر فقراً لرفع الأعباء عنهم، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، 500 مليون ريال سعودي يتم إيداعها في ميزانية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حتى يتمكن كافة الأسر التي يقل دخلها عن الحد الأدنى للأجور التمتع بمعيشة أفضل، والتمتع بحياة كريمة لهم.





كيفية التسجيل في المقطوعة السنوية.





من أهم الخدمات الناجحة التي أعلنت عنها وزارة التنمية التي تشمل رعاية الأسر، حيث بلغ عدد المستفيدين ما يقرب من 46 ألف أسرة، وفيما يلي نتعرف عن كيفية التسجيل في المقطوعة السنوية والاستعلام عنها.





من هنا. يجب أولا الدخول إلى موقع وزارة العمل والتنمية المحلية





ثم بعد ذلك يتم انشاء مستخدم جديد، مع ادخال رقم الهوية.





يراعى كتابة كلمة المرور بحروف انجليزية كبيرو وأرقام.





يجب ادخال تاريخ الميلاد، مع كتابة رقم الجوال والتأكيد على هذا الرقم.





كتابة كلمة المرور، وتأكيدها، كما يجب كتابة رمز التحقق البشري، ثم الضغط على علامة التعهد الموجودة ثم الضغط على كلمة التسجيل





يتم إدخال الرمز الذي تم ارساله على الجوال مع الضغط على كلمة تأكيد.





بعد إتمام التأكيد ستظهر إليك جميع البيانات، يراعى تعبئة جميع البيانات الفارغة





كتابة الاسم بالكامل، منها نوع الجنس، السكن، الدخل الشهري، الوظيفة، الحالة، العمر





كتابة بيانات السكن بشكل تفصيلي العنوان البريدي، الحي، المدينة، الشارع، كتابة كافة بيانات التواصل رقم الهاتف.





يجب ادخال بيانات الحساب البنكي الخاص بك، مع ذكر اسمه





في النهاية الضغط على كلمة موافق.





شروط الحصول عن المقطوعة.





هناك عدة شروط يجب توافرها للحصول على المقطوعة السنوية منها





عدم زيادة دخل الأعزب عن مبلغ 3000 ريال سعودي.





ألا يقل سن الزوج أو الزوجة عن عمر 35 عام.





ألا يزيد دخل الشخص المتزوج عن 8.680 ريال سعودي





تلك الخدمة تُمنح للمطلقات والشيوخ, كما يمكنك معرفة رابط الاستعلام عن المقطوعة برقم الهوية والسجل المدني للحصول على المعونة الرمضانية





للاستعلام عن وقت نزول المقطوعة من خلال الاتصال على هذا الرقم 19911 المخصص للرد على كافة الاستفسارات والطلبات المؤجلة، كما يمكن التعرف على رقم الطلب الخاص بكل فرد بقوائم الانتظار.





وكانت وزارة العمل قد نوهت حول شمول مبالغ المعاشات الضمانية مع المساعدات المالية النقدية , وتخصيصها من قبل مؤسسة الضمان لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء.



