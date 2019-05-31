اعرف رابط الاستعلام عن المقطوعة برقم الهوية والسجل المدني للحصول على المعونة الرمضانية

اعرف رابط الاستعلام عن المقطوعة والحصول على مساعدة رمضان 1440، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية قد أكدت أنه تم إيداع مبلغ 200 مليون ريال سعودي بجميع الحسابات البنكية التي تخص الأسر المستحقة والتي تم الموافقة على حصولها للمساعدة، حيث أنها منظومة مالية إلكترونية تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للكثير من الأسر لتحقيق رؤية المملكة 2030 التي ترغب برفع الأعباء عن المواطنين, وجاءت فكرة المقطوعة بعد أن مرت بعض الأسر السعودية بظروف مالية صعبة بسبب الإصلاح الاقتصادي التي سعت إليه المملكة في الفترة الأخيرة مما أدى إلى ارتفاع تكلفة المعيشة بعد الارتفاعات المتتالية لأسعار الطاقة، والتي اتبعها ارتفاعات في السلع الاستهلاكية خاصة سلع الأغذية، كما أثر بالسلب ايضا تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الكلفة المعيشية للمواطن السعودي.





رابط الاستعلام عن المقطوعة.





أصبحت المقطوعة السنوية هي محل الاهتمام العديد من المواطنين، لذلك يكثر البحث عن الرباط الخاص بها، وأهم الشروط التي من خلال يستحق الفرد الحصول على الدعم المستحق من المقطوعة السنوية, كما يمكنك معرفة كيفية التسجيل في المقطوعة السنوية شروط التقديم للحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي





رابط الاستعلام عن المقطوعة السنوية 1440.





من هنا. يجب الدخول إلى موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية





ثم بعد ذلك تسجيل رقم السجل المدني ورمز التحقق.





نضغط على كلمة عرض معلومات عن المقطوعة لشهر رمضان الحالي.





بعد ذلك سيظهر كافة البيانات التي تخص الاستحقاق.





يمكن الحصول على جميع الاستفسارات عبر الاتصال على الرقم التالي– 19911.









من هم المستحقين للمساعدة من المقطوعة؟





تقدم المساعدات للأسر محدودي الدخل فقط.





تقدم المساعدات المقطوعة للأرامل والأيتام.





تقدم المساعدات للنساء المطلقات.





يتم تقديم المساعدات في حالة إصابة أحد الأشخاص بالعجز المؤقت.





المساعدات تقدم لأسر السجناء.





تقدم المساعد للأسر التي تغيب عنها عائلها.





الجدير بالذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تقوم بعمل بحث اجتماعي للحالات المتقدمة للاستفادة من المقطوعة السنوية، في حالة التأكد من الاستحقاق يتم صرف المساعدة له.









كيفية الاستعلام عن خدمات الضمان الاجتماعي





قدمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الكثير من الوسائل التي يمكن من خلالها الاستفسار عن كافة الأمور.

الاستعلام من خلال الاتصال على الرقم الخاص— 8001222777.

ثم إدخال— رقم الهوية.





ثم بعد ذلك اختيار الخدمة المطلوبة.





شروط الحصول على المساعدة المقطوعة





المواطنين الغير مشمولين بمعاشات الضمان الاجتماعي





يجب أن لا يقل سن المتقدم للحصول على المساعدات المقطوعة عن 35 عاما.





يجب أن لا يمتلك من رغب في التسجيل أي سجلات تجارية.





في حالة عدم وجود عمالة مهنية





الأسر أصحاب الاحتياج والدخل المحدود.





يتم صرف المساعدات المقطوعة فترات محددة.





رابط وشروط الحصول على المساعدة المقطوعة شهر رمضان 1440هـ.



