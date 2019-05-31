القمص ايلاريون البراموسى أسقفا لايبارشية البحر الأحمر (صور)

قالت مصادر كنسية بالبحر الأحمر، إنه تم تعيين أسقف لايبارشية البحر الأحمر؛ خلافا عن الأنباء ثاؤفيلس والتى رحلت روحه إلي السماء.





وأكدت المصادر أن القمص ايلاريون البراموسى هو أسقف البحر الأحمر الجديد، حيث كان القمص ايلاريون أستاذا فى كلية علوم جامعة إسكندرية، وحاصل على درجة الدكتوراه من أوربا فى الكيمياء، وكان خادما فى كنيسة الإسكندرية بمحرم بك؛ كما شغل منصب وكيل دير البراموس العامر ببرية شيهيت.



