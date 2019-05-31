ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

القمص ايلاريون البراموسى أسقفا لايبارشية البحر الأحمر (صور)

الجمعة 31/مايو/2019 - 09:34 م
القمص ايلاريون البراموسى أسقفا لايبارشية البحر الأحمر (صور)
Advertisements
طباعة
محمد طه
 
Advertisements
قالت مصادر كنسية بالبحر الأحمر، إنه تم تعيين أسقف لايبارشية البحر الأحمر؛ خلافا عن الأنباء ثاؤفيلس والتى رحلت روحه إلي السماء.

وأكدت المصادر أن القمص ايلاريون البراموسى هو أسقف البحر الأحمر الجديد، حيث كان القمص ايلاريون أستاذا فى كلية علوم جامعة إسكندرية، وحاصل على درجة الدكتوراه من أوربا فى الكيمياء، وكان خادما فى كنيسة الإسكندرية بمحرم بك؛ كما شغل منصب وكيل دير البراموس العامر ببرية شيهيت.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
السعودية
1
x
18:00
2
بنما
دوري أبطال أفريقيا
الترجي الرياضي - تونس
-
x
23:00
-
الوداد الرياضي - المغرب