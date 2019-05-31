ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عمر هاشم: الحج كالجهاد (فيديو)

الجمعة 31/مايو/2019 - 09:34 م
عمر هاشم: الحج كالجهاد (فيديو)
عمر هاشم
Advertisements
طباعة
أمنية فوزي
 
Advertisements

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، إن حديث "الحج جهاد كل ضعيف" حديث ضعيف من ناحية نسبه إلى الرسول، ولكن معناه مقارب لحديث الرسول.

وأوضح "هاشم"، خلال حواره مع برنامج "أحاديث الفتنة"، المذاع على فضائية "ten"، مساء اليوم الجمعة، أن الرسول، صلى الله عليه وسلم، قال لأمهات المؤمنين عندما طلبن منه الجهاد: "لكن جهاد لا شوكة فيه الحج والعمرة".

وأشار إلى أن الحج يحتاج إلى صحة وعافية، ويتعرض الإنسان فيه إلى المجاهدة حقًا، ناصحًا كل من في صحته وشبابه وقادر أن يحج، مؤكدًا أن الحج كالجهاد.
Advertisements
المزيد عن: عمر هاشم توك شو اخبار مصر
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
السعودية
1
x
18:00
2
بنما
دوري أبطال أفريقيا
الترجي الرياضي - تونس
-
x
23:00
-
الوداد الرياضي - المغرب