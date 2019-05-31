عمر هاشم: الحج كالجهاد (فيديو)
الجمعة 31/مايو/2019 - 09:34 م
أمنية فوزي
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قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، إن حديث "الحج جهاد كل ضعيف" حديث ضعيف من ناحية نسبه إلى الرسول، ولكن معناه مقارب لحديث الرسول.
وأوضح "هاشم"، خلال حواره مع برنامج "أحاديث الفتنة"، المذاع على فضائية "ten"، مساء اليوم الجمعة، أن الرسول، صلى الله عليه وسلم، قال لأمهات المؤمنين عندما طلبن منه الجهاد: "لكن جهاد لا شوكة فيه الحج والعمرة".
وأشار إلى أن الحج يحتاج إلى صحة وعافية، ويتعرض الإنسان فيه إلى المجاهدة حقًا، ناصحًا كل من في صحته وشبابه وقادر أن يحج، مؤكدًا أن الحج كالجهاد.
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