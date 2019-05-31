تراجع جديد في سعر الدولار الجمركي خلال تعاملات يونيو المقبل
الجمعة 31/مايو/2019 - 09:27 م
الفجر الاقتصادي
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أعلنت وزارة المالية تثبيت سعر الدولار الجمركي للسلع الأساسية والاستراتيجية الضرورية عند 16 جنيها وتراجع سعره للسلع الأخري.
ووفقا لمنشور أسعار رقم 6 لسنة 2019 بأسعار صرف الدولار الجمركي الصادر من الإدارة العامة للتقييم الجمركى بالإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ بمصلحة الجمارك لتحديد أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى خلال شهر يونيو 2019 طبقا لقرار وزير المالية رقم 41 لسنة 2017 بتاريخ 2017/2/15.
وأكد القرار موافقة الدكتور محمد معيط وزير المالية، على تثبيت سعر الدولار الجمركية على معدلاته الحالية 16 جنيها بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية وغيرها من السلع الواردة بجدول التعريفة الجمركية والأجزاء والمكونات الأجنبية الواردة من الخارج للمصانع سواء التى تخضع لأحكام المادة السادسة من القرار الجمهورى رقم 419 لسنة 2018 أو يتم إخضاعها لبند المنتج الكامل وفقا للقاعدة 2/أ من القواعد العامة لتفسير النظام المنسق.
بينما حدد المنشور وسعر الدولار الجمركي 16.8648 جنيها للسلع المنصوص عليها بالكشوف المرفقة مقابل 17.2409 في شهر مايو، على أن يتم العمل بهذه الأسعار اعتبارا من يوم 1 يونيو حتى 30 يونيو 2019.
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