المفتي: ليلة القدر منحة من الله لهذه الأمة
الجمعة 31/مايو/2019 - 08:19 م
أمنية فوزي
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قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن ليلة القدر من أجمل نفحات الله التي أمرنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بالتعرض لها، فهي ليلة طيبة خيرها عميم ببركة القرآن الكريم.
وأضاف "علام"، خلال برنامجه "اللهم أعنا"، المذاع على راديو "9090" مساء اليوم الجمعة، أنها سميت بليلة القدر لما تكتبه الملائكة فيها من الأقدار، مشيرًا إلى أن الله أنزل فيها القرآن الكريم، وعمم فيها البركة والرحمة والغفران.
وأكد أن ليلة القدر منحة من الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة، موضحًا أن العبادة فيها تعادل عبادة ألف شهر.
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