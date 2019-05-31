مين قتل فريدة؟ يجتاح السوشيال ميديا والسبب "زي الشمس"
الجمعة 31/مايو/2019 - 08:06 م
يارا أحمد
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مع قرب نهاية حلقات مسلسل "زي الشمس" للنجمة دينا الشربيني أصبح العثور على إجابة للسؤال الأهم في المسلسل هو محور حديث مواقع التواصل الاجتماعي.
مين قتل فريدة.. هاشتاج انطلق خلال الساعات الماضية بحثا لإجابة عن السؤال الذي تدور حوله حلقات المسلسل، خاصة وأن الشكوك أصبحت تحوم حول عدد كبير من المتهمين من بينهم عمر الذي يجسد دوره أحمد السعدني ، وكذلك أحمد مالك، حتى نور شقيقتها لم تسلم من الشكوك التي طرحها مستخدموا السوشيال ميديا خلال الفترة الأخيرة.
مسلسل زي الشمس بطولة دينا الشربيني ، أحمد السعدني ، أحمد مالك ، أحمد داوود ، ريهام عبد الغفور ، سوسن بدر ، تأليف مريم ناعوم، واخراج سامح عبد العزيز.
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