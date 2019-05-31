سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الجمعة 31/5/2019

استقر سعر الدرهم الإماراتي في التعاملات المسائية اليوم الجمعة، وسجل بنك عودة أعلى سعر للشراء بنحو 4.59 جنيها، بينما سجل البنك الأهلي المصري أقل سعر للبيع بقيمة 4.59 جنيها، لتصبح أسعار صرف الدرهم الإماراتي وفقا لأخر تحديث كالتالي:





استقر سعر الدرهم الإماراتي فى البنك الأهلي الكويتي نحو 4.57 جنيها للشراء، و4.60 جنيها للبيع ، وسجل سعر الدرهم الإماراتي فى بنك التعمير والإسكان نحو 4.48 جنيها للشراء، و4.70 جنيها للبيع





وسجل سعر الدرهم الإماراتي فى بنك مصر نحو 4.57 جنيها للشراء نحو 4.60 جنيها للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتي فى البنك المركزى نحو 4.57 جنيها للشراء، و4.61 جنيها للبيع





سجل سعر الدرهم الإماراتي فى بنك الإسكندرية نحو 4.55 جنيها للشراء، و4.60 جنيها للبيع