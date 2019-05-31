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أهالي روض الفرج ينظمون إفطارا جماعيا بحضور مسلمين ومسيحيين (صور)

الجمعة 31/مايو/2019 - 08:04 م
أهالي روض الفرج ينظمون إفطارا جماعيا بحضور مسلمين ومسيحيين (صور)
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بلال أحمد
 
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نظم مسيحيو منطقة روض الفرج بشبرا، إفطارا جماعيا للمسلمين، في ليلة الـ27 من شهر رمضان المبارك، تحت شعار الوحدة الوطنية. 

حيث حضر عدد كبير من المواطنين المصريين مسلمين ومسيحيين، وسط حالة من الوحدة الوطنية التي تجسدت في الإفطار الجماعي، بينما التقط الحضور الصور التذكارية وتبادلوا التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك. 

أهالي روض الفرج ينظمون إفطارا جماعيا بحضور مسلمين ومسيحيين (صور)
أهالي روض الفرج ينظمون إفطارا جماعيا بحضور مسلمين ومسيحيين (صور)
أهالي روض الفرج ينظمون إفطارا جماعيا بحضور مسلمين ومسيحيين (صور)
أهالي روض الفرج ينظمون إفطارا جماعيا بحضور مسلمين ومسيحيين (صور)
أهالي روض الفرج ينظمون إفطارا جماعيا بحضور مسلمين ومسيحيين (صور)
أهالي روض الفرج ينظمون إفطارا جماعيا بحضور مسلمين ومسيحيين (صور)
أهالي روض الفرج ينظمون إفطارا جماعيا بحضور مسلمين ومسيحيين (صور)
أهالي روض الفرج ينظمون إفطارا جماعيا بحضور مسلمين ومسيحيين (صور)
أهالي روض الفرج ينظمون إفطارا جماعيا بحضور مسلمين ومسيحيين (صور)
أهالي روض الفرج ينظمون إفطارا جماعيا بحضور مسلمين ومسيحيين (صور)
أهالي روض الفرج ينظمون إفطارا جماعيا بحضور مسلمين ومسيحيين (صور)
أهالي روض الفرج ينظمون إفطارا جماعيا بحضور مسلمين ومسيحيين (صور)
أهالي روض الفرج ينظمون إفطارا جماعيا بحضور مسلمين ومسيحيين (صور)
أهالي روض الفرج ينظمون إفطارا جماعيا بحضور مسلمين ومسيحيين (صور)
أهالي روض الفرج ينظمون إفطارا جماعيا بحضور مسلمين ومسيحيين (صور)
أهالي روض الفرج ينظمون إفطارا جماعيا بحضور مسلمين ومسيحيين (صور)
أهالي روض الفرج ينظمون إفطارا جماعيا بحضور مسلمين ومسيحيين (صور)
أهالي روض الفرج ينظمون إفطارا جماعيا بحضور مسلمين ومسيحيين (صور)
أهالي روض الفرج ينظمون إفطارا جماعيا بحضور مسلمين ومسيحيين (صور)
أهالي روض الفرج ينظمون إفطارا جماعيا بحضور مسلمين ومسيحيين (صور)
أهالي روض الفرج ينظمون إفطارا جماعيا بحضور مسلمين ومسيحيين (صور)
أهالي روض الفرج ينظمون إفطارا جماعيا بحضور مسلمين ومسيحيين (صور)
أهالي روض الفرج ينظمون إفطارا جماعيا بحضور مسلمين ومسيحيين (صور)
أهالي روض الفرج ينظمون إفطارا جماعيا بحضور مسلمين ومسيحيين (صور)
أهالي روض الفرج ينظمون إفطارا جماعيا بحضور مسلمين ومسيحيين (صور)
أهالي روض الفرج ينظمون إفطارا جماعيا بحضور مسلمين ومسيحيين (صور)
أهالي روض الفرج ينظمون إفطارا جماعيا بحضور مسلمين ومسيحيين (صور)
أهالي روض الفرج ينظمون إفطارا جماعيا بحضور مسلمين ومسيحيين (صور)
أهالي روض الفرج ينظمون إفطارا جماعيا بحضور مسلمين ومسيحيين (صور)
أهالي روض الفرج ينظمون إفطارا جماعيا بحضور مسلمين ومسيحيين (صور)
أهالي روض الفرج ينظمون إفطارا جماعيا بحضور مسلمين ومسيحيين (صور)
أهالي روض الفرج ينظمون إفطارا جماعيا بحضور مسلمين ومسيحيين (صور)
أهالي روض الفرج ينظمون إفطارا جماعيا بحضور مسلمين ومسيحيين (صور)
أهالي روض الفرج ينظمون إفطارا جماعيا بحضور مسلمين ومسيحيين (صور)
أهالي روض الفرج ينظمون إفطارا جماعيا بحضور مسلمين ومسيحيين (صور)
أهالي روض الفرج ينظمون إفطارا جماعيا بحضور مسلمين ومسيحيين (صور)
أهالي روض الفرج ينظمون إفطارا جماعيا بحضور مسلمين ومسيحيين (صور)
أهالي روض الفرج ينظمون إفطارا جماعيا بحضور مسلمين ومسيحيين (صور)
أهالي روض الفرج ينظمون إفطارا جماعيا بحضور مسلمين ومسيحيين (صور)
أهالي روض الفرج ينظمون إفطارا جماعيا بحضور مسلمين ومسيحيين (صور)
أهالي روض الفرج ينظمون إفطارا جماعيا بحضور مسلمين ومسيحيين (صور)
أهالي روض الفرج ينظمون إفطارا جماعيا بحضور مسلمين ومسيحيين (صور)
أهالي روض الفرج ينظمون إفطارا جماعيا بحضور مسلمين ومسيحيين (صور)
أهالي روض الفرج ينظمون إفطارا جماعيا بحضور مسلمين ومسيحيين (صور)
أهالي روض الفرج ينظمون إفطارا جماعيا بحضور مسلمين ومسيحيين (صور)
أهالي روض الفرج ينظمون إفطارا جماعيا بحضور مسلمين ومسيحيين (صور)
أهالي روض الفرج ينظمون إفطارا جماعيا بحضور مسلمين ومسيحيين (صور)
أهالي روض الفرج ينظمون إفطارا جماعيا بحضور مسلمين ومسيحيين (صور)
أهالي روض الفرج ينظمون إفطارا جماعيا بحضور مسلمين ومسيحيين (صور)
أهالي روض الفرج ينظمون إفطارا جماعيا بحضور مسلمين ومسيحيين (صور)
أهالي روض الفرج ينظمون إفطارا جماعيا بحضور مسلمين ومسيحيين (صور)
أهالي روض الفرج ينظمون إفطارا جماعيا بحضور مسلمين ومسيحيين (صور)
أهالي روض الفرج ينظمون إفطارا جماعيا بحضور مسلمين ومسيحيين (صور)
أهالي روض الفرج ينظمون إفطارا جماعيا بحضور مسلمين ومسيحيين (صور)
أهالي روض الفرج ينظمون إفطارا جماعيا بحضور مسلمين ومسيحيين (صور)
أهالي روض الفرج ينظمون إفطارا جماعيا بحضور مسلمين ومسيحيين (صور)
أهالي روض الفرج ينظمون إفطارا جماعيا بحضور مسلمين ومسيحيين (صور)
أهالي روض الفرج ينظمون إفطارا جماعيا بحضور مسلمين ومسيحيين (صور)
أهالي روض الفرج ينظمون إفطارا جماعيا بحضور مسلمين ومسيحيين (صور)
أهالي روض الفرج ينظمون إفطارا جماعيا بحضور مسلمين ومسيحيين (صور)
أهالي روض الفرج ينظمون إفطارا جماعيا بحضور مسلمين ومسيحيين (صور)
أهالي روض الفرج ينظمون إفطارا جماعيا بحضور مسلمين ومسيحيين (صور)
أهالي روض الفرج ينظمون إفطارا جماعيا بحضور مسلمين ومسيحيين (صور)
أهالي روض الفرج ينظمون إفطارا جماعيا بحضور مسلمين ومسيحيين (صور)
أهالي روض الفرج ينظمون إفطارا جماعيا بحضور مسلمين ومسيحيين (صور)
أهالي روض الفرج ينظمون إفطارا جماعيا بحضور مسلمين ومسيحيين (صور)
أهالي روض الفرج ينظمون إفطارا جماعيا بحضور مسلمين ومسيحيين (صور)
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المزيد عن: مسيحيو منطقة روض الفرج بشبرا شهر رمضان المبارك شعار الوحدة الوطنية الوحدة الوطنية
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