أهالي روض الفرج ينظمون إفطارا جماعيا بحضور مسلمين ومسيحيين (صور)

نظم مسيحيو منطقة روض الفرج بشبرا، إفطارا جماعيا للمسلمين، في ليلة الـ27 من شهر رمضان المبارك، تحت شعار الوحدة الوطنية.





حيث حضر عدد كبير من المواطنين المصريين مسلمين ومسيحيين، وسط حالة من الوحدة الوطنية التي تجسدت في الإفطار الجماعي، بينما التقط الحضور الصور التذكارية وتبادلوا التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك.



